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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Радник - Спартак Сб
Радник - Спартак Сб: обзор матча 07 августа 2023
Радник
07.08.2023, понедельник, 19:00
Сербия. Суперлига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Спартак Сб
4'
V. Mitošević
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радник - Спартак Сб
Замена
M. Stojanovic
️️️️
V. Mitošević
90'
75'
Замена
В. Йочич
️️️️
А. Джурасович
38'
Желтая карточка
D. Kerkez
ГОЛ! 1:0!
V. Mitošević
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радник
99
Stefan Ranđelović
ВР
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
37
Mihailo Oreščanin
ЦП
66
Mateja Gasic
ЦП
93
Petar Kunić
ЦФ
37
Sadick Abubakar
ЦФ
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
4
Haris Hajdarević
ЦФ
19
Vuk Mitošević
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
11
B. Duronjic
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Спартак Сб
45
Filip Manojlović
ВР
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
31
Михайло Богичевич
ЦЗ
21
Марко Бугарин
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
5
Алекса Джурасович
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
10
Andrej Todoroski
ЦП
28
Лука Биелович
ЦП
14
Войо Убипарип
ЦФ
33
Юг Станоев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
3
Mateja Stojanovic
ЦЗ
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
45
Mihajlo Baić
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
Спартак Сб
1
Александр Вулич
ВР
12
Марин Дулич
ВР
2
Илия Миодрагович
ЦЗ
20
Александар Видович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
14
Miloš Rošević
ЦФ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
19
Кваку Бонсу Осей
ЦФ
1-2-5
99
9
37
66
4
11
88
19
6
3-1-4-2
45
5
31
Богичевич
21
Бугарин
44
Видакович
14
Мийич
10
28
Биелович
5
Джурасович
33
Станоев
14
Убипарип
19
3
3
19
5
Джурасович
14
Йочич
14
Йочич
5
Джурасович
Остались в запасе
Радник
Спартак Сб
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
45
Mihajlo Baić
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
1
Александр Вулич
ВР
12
Марин Дулич
ВР
2
Илия Миодрагович
ЦЗ
20
Александар Видович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
14
Miloš Rošević
ЦФ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
19
Кваку Бонсу Осей
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
23
Andrija Milić
ЦП
45
Mihajlo Baić
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
24
M. Stojanovic
ЦФ
15
Matvey Martinkevich
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Вулич
ВР
12
Марин Дулич
ВР
2
Илия Миодрагович
ЦЗ
20
Александар Видович
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
14
Miloš Rošević
ЦФ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
19
Кваку Бонсу Осей
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Радник - Спартак Сб
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Радник
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 12 тур
Радник
3 : 0
16.10.2026
Раднички
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
Спартак Сб
Информация о матче
Стадион:
Градски
Новости команд
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Радник
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