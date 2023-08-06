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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Войводина - Партизан
Войводина - Партизан: обзор матча 06 августа 2023
Войводина
06.08.2023, воскресенье, 20:00
Сербия. Суперлига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Партизан
47'
М. Салданья
74'
К. Мениг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Войводина - Партизан
87'
Желтая карточка
А. Шчекич
83'
Замена
Н. Николич
️️️️
К. Мениг
83'
Замена
Н. Трифунович
️️️️
К. Северина
Замена
А. Радулович
️️️️
Н. Чумич
79'
76'
Замена
Д. Пантич
️️️️
Б. Натхо
74'
ГОЛ! 0:2!
К. Мениг
Пас отдал
Б. Натхо
Желтая карточка
Д. Болинжи
63'
63'
Замена
А. Шчекич
️️️️
F. Kanoute
63'
Замена
А. Филипович
️️️️
А. Стойкович
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Салданья
Пас отдал
Б. Натхо
Замена
Д. Болинжи
️️️️
С. Вукич
46'
Желтая карточка
М. Лазаревич
19'
19'
Желтая карточка
F. Kanoute
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Войводина
25
Лазар Царевич
ВР
33
Стефан Букинац
ЦЗ
5
Джордже Црномаркович
ЦЗ
72
Урош Николич
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
29
Филип Малбашич
ПВ
9
Стефан Вукич
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
50
Милан Лазаревич
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
20
Матеус Салданья
ЦФ
34
Ксандер Северина
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Войводина
13
Марко Бьекович
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
27
Filip Antonijević
ЦЗ
6
Синиша Таньга
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
93
Неманья Тороман
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
21
Михайло Петкович
ЛВ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
5
Данило Пантич
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
2-2-2-4
25
Царевич
33
Букинац
5
Црномаркович
72
Николич
22
27
Чумич
29
Малбашич
9
Вукич
88
50
Лазаревич
10
Зукич
3-1-1-1-4
1
Йованович
6
Илич
15
Маркович
5
Антич
17
Белич
10
Натхо
11
Мениг
2
Стойкович
6
34
Северина
20
Салданья
9
Вукич
19
Болинжи
19
Болинжи
9
Вукич
27
Чумич
49
Радулович
49
Радулович
27
Чумич
2
Стойкович
6
Филипович
6
Филипович
2
Стойкович
6
19
Шчекич
19
Шчекич
6
10
Натхо
5
Пантич
5
Пантич
10
Натхо
11
Мениг
23
Николич
23
Николич
11
Мениг
34
Северина
32
Трифунович
32
Трифунович
34
Северина
Остались в запасе
Войводина
Партизан
13
Марко Бьекович
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
27
Filip Antonijević
ЦЗ
6
Синиша Таньга
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
93
Неманья Тороман
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
21
Михайло Петкович
ЛВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Остались в запасе
13
Марко Бьекович
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
27
Filip Antonijević
ЦЗ
6
Синиша Таньга
ЦП
91
Лазар Йованович
ЦП
93
Неманья Тороман
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
9
Михайло Иванович
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
21
Михайло Петкович
ЛВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Радослав Батак
Главный тренер
Гордан Петрич
Статистика матча Войводина - Партизан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Войводина
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
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Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
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22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
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