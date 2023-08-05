Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Железничар - Младост
Железничар - Младост: обзор матча 05 августа 2023
Железничар
05.08.2023, суббота, 21:00
Сербия. Суперлига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Младост
36'
I. Milošević
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Железничар - Младост
Желтая карточка
D. Pantelić
85'
Замена
D. Susnjar
️️️️
Л. Романич
79'
Замена
B. Knežević
️️️️
D. Grgić
69'
Замена
V. Trifunović
️️️️
L. Petrović
69'
63'
Замена
V. Radivojević
️️️️
M. Tomić
Замена
D. Pantelić
️️️️
A. Kovacevic
45'
36'
ГОЛ! 0:1!
I. Milošević
Пас отдал
N. Jojić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Железничар
89
Mladen Živković
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
25
Dario Grgić
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
14
Aleksandar Đorđević
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
26
Bojan Balaz
ЦФ
17
Evgen Pavlov
ЦФ
5
Marko Jovanović
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
12
Milan Joksimović
ЦЗ
16
Marko Tomić
ЦЗ
4
Ivan Milošević
ЦЗ
30
Nikola Ćirković
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
8
Nikola Jojić
ЦП
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
8
Janko Tumbasević
ЦФ
70
Marko Mirić
ЦФ
9
Урош Сремчевич
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Железничар
1
Aleksandar Stanković
ВР
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
32
Mateja Zuvić
ЦП
18
Branislav Knežević
ЦП
10
Dušan Pantelić
ЦП
21
Filip Markišić
ЦП
48
Veljko Trifunović
ЦФ
14
Djordje Susnjar
ЦФ
17
Nikola Lainović
ЦФ
Младост
23
Luka Savić
ВР
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
90
Veljko Todorovic
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
24
Ognjen Milanović
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
1-4-1-4
89
33
25
14
21
24
9
Романич
26
6
5
17
4-2-1-3
1
Стаменкович
16
4
30
12
8
17
33
Удовичич
9
Сремчевич
70
8
25
18
18
25
21
10
10
21
24
48
48
24
9
Романич
14
14
9
Романич
16
27
27
16
Остались в запасе
Железничар
Младост
1
Aleksandar Stanković
ВР
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
32
Mateja Zuvić
ЦП
21
Filip Markišić
ЦП
17
Nikola Lainović
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
23
Luka Savić
ВР
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
90
Veljko Todorovic
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
24
Ognjen Milanović
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Остались в запасе
1
Aleksandar Stanković
ВР
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
32
Mateja Zuvić
ЦП
21
Filip Markišić
ЦП
17
Nikola Lainović
ЦФ
Остались в запасе
23
Luka Savić
ВР
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
90
Veljko Todorovic
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
24
Ognjen Milanović
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Главный тренер
Игор Савич
Статистика матча Железничар - Младост
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Младост
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Црвена Звезда
5 : 1
18.10.2026
Младост
Новости команд
Все
Железничар
Младост
«Динамо Мх» раскрыло европейских соперников по зимним сборам
3 января
1
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
«Динамо Мх» раскрыло европейских соперников по зимним сборам
3 января
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
Пять клубов РПЛ хотят подписать сербского форварда
2025.01.07 10:28
«Ахмат» интересовался форвардом из топ-3 бомбардиров чемпионата Сербии
2025.01.06 11:15
Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта
2024.05.03 23:11
2
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
Еще у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами
2023.12.16 12:36
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+