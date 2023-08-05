Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Коламбус - Миннесота Юнайтед
Коламбус - Миннесота Юнайтед: обзор матча 05 августа 2023
Коламбус
05.08.2023, суббота, 03:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/16 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Миннесота Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Коламбус - Миннесота Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
0 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Новости команд
Все
Коламбус
Миннесота Юнайтед
Месси жестко раскритиковали за его пакость
25 ноября
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
25 ноября
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
24 ноября
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
23 ноября
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
23 ноября
4
Месси жестко раскритиковали за его пакость
25 ноября
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
25 ноября
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
24 ноября
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
23 ноября
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
23 ноября
4
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+