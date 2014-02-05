Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
Товарищеский матч. «Рубин» проиграл аутсайдеру Первой лиги под руководством Павлова (0:2)
Бывший игрок пяти клубов РПЛ перешел в команду Первой лиги
Григорян назвал российский клуб, который он предал
Луценко рассказал, как едва не подрался с Григоряном: «Он мне угрожал сломать челюсть прямо на поле»
Товарищеский матч. «Рубин» проиграл аутсайдеру Первой лиги под руководством Павлова (0:2)
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Фанаты «Торпедо» оскорбляли игроков после 0:3 от «Волгаря»
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Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
Бывший игрок пяти клубов РПЛ перешел в команду Первой лиги
Григорян назвал российский клуб, который он предал
Луценко рассказал, как едва не подрался с Григоряном: «Он мне угрожал сломать челюсть прямо на поле»
Григорян: «Меня уволили из «СКА-Хабаровска», потому что нужно было продать стыки за РПЛ»