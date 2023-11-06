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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Волгарь
Торпедо - Волгарь: обзор матча 06 ноября 2023
Торпедо
06.11.2023, понедельник, 17:00
Россия. Первая лига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Волгарь
23'
Д. Лесников
35'
Д. Лесников
89'
К. Косарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Волгарь
Желтая карточка
И. Стефанович
90'
89'
ГОЛ! 0:3!
К. Косарев
Замена
М. Чурич
️️️️
В. Громыко
86'
82'
Замена
А. Анисимов
️️️️
Д. Смирнов
76'
Замена
К. Косарев
️️️️
Д. Лесников
76'
Замена
К. Ушатов
️️️️
Д. Ткачук
67'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
Т. Жамалетдинов
Замена
Г. Шевченко
️️️️
Р. Юзепчук
66'
Замена
И. Стефанович
️️️️
Й. Рейна
59'
Замена
Д. Шамкин
️️️️
Д. Полоз
59'
Желтая карточка
С. Бородин
37'
35'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лесников
30'
Желтая карточка
Т. Жамалетдинов
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лесников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
5
Владимир Москвичев
ОП
55
Валерий Громыко
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Волгарь
71
Даниил Одоевский
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Данила Смирнов
ЦП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
8
Даниил Шамкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
7
Даниил Мартовой
ЛВ
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
3-2-3-2
23
Бабурин
44
Журавлев
4
Бородин
77
Юзепчук
35
Енин
5
Москвичев
7
Полоз
55
Громыко
2
Манелов
10
Гонгадзе
10
Рейна
4-2-1-3
71
Одоевский
55
Шляков
58
Зуев
22
Хомуха
28
Прошкин
4
Кленкин
7
Смирнов
31
Ткачук
43
Гилязетдинов
17
Лесников
75
Жамалетдинов
77
Юзепчук
99
Шевченко
99
Шевченко
77
Юзепчук
55
Громыко
97
Чурич
97
Чурич
55
Громыко
7
Полоз
8
Шамкин
8
Шамкин
7
Полоз
10
Рейна
23
Стефанович
23
Стефанович
10
Рейна
7
Смирнов
17
Анисимов
17
Анисимов
7
Смирнов
75
Жамалетдинов
20
Полубояринов
20
Полубояринов
75
Жамалетдинов
31
Ткачук
23
Ушатов
23
Ушатов
31
Ткачук
17
Лесников
22
Косарев
22
Косарев
17
Лесников
Остались в запасе
Торпедо
Волгарь
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Артем Горлов
81
Олег Смирнов
ВР
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
7
Даниил Мартовой
ЛВ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Статистика матча Торпедо - Волгарь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
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