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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Динамо Мх
Родина - Динамо Мх: обзор матча 23 октября 2023
Родина
23.10.2023, понедельник, 19:30
Россия. Первая лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Мх
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Динамо Мх
Вторая желтая
А. Сокол
90'
+5
Желтая карточка
А. Калмыков
89'
Замена
М. Султонов
️️️️
И. Тимошенко
81'
Замена
И. Камышев
️️️️
У. Ната
81'
Желтая карточка
У. Ната
79'
Замена
А. Калмыков
️️️️
С. Бакаев
72'
Замена
М. Турищев
️️️️
О. Дмитриев
72'
Желтая карточка
А. Сокол
63'
63'
Замена
С. Сердеров
️️️️
М. Костюков
Желтая карточка
С. Бакаев
27'
27'
Желтая карточка
М. Алибеков
5'
Желтая карточка
Э. Касинтура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Ринат Шакеров
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
33
Уэсли Ната
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Родина
93
Алексей Городовой
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Динамо Мх
1
Евгений Гошев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
56
Сантино Смит
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шакеров
88
Сокол
24
Клещенко
55
Крижан
4
Юдинцев
6
Фищенко
72
Гордюшенко
34
Дмитриев
33
Ната
17
Бакаев
99
Тимошенко
3-3-2-2
1
Волк
13
Кагермазов
34
Храмцов
4
Шумахов
5
Ковачевич
17
Абдуллахи
99
Алибеков
22
Юсупов
47
Глушков
77
Костюков
17
Касинтура
33
Ната
11
Камышев
11
Камышев
33
Ната
99
Тимошенко
28
Султонов
28
Султонов
99
Тимошенко
17
Бакаев
90
Калмыков
90
Калмыков
17
Бакаев
34
Дмитриев
90
Турищев
90
Турищев
34
Дмитриев
77
Костюков
28
Сердеров
28
Сердеров
77
Костюков
Остались в запасе
Родина
Динамо Мх
93
Алексей Городовой
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
Главный тренер
Франк Артига
1
Евгений Гошев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
56
Сантино Смит
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
56
Сантино Смит
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Франк Артига
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Родина - Динамо Мх
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Рустам Равилов (Саранск)
Резервный судья:
Михаил Плиско (Ленинградская область)
Делегат:
Игорь Крапивко (Московская область)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
Сапсан Арена
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