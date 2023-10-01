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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Кубань
СКА-Хабаровск - Кубань: обзор матча 01 октября 2023
СКА-Хабаровск
01.10.2023, воскресенье, 07:00
Россия. Первая лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Кубань
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча СКА-Хабаровск - Кубань
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лапатухин
(Москва)
Помощники судьи:
Максим Каюмов (Москва)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре)
Делегат:
Владимир Крысин (Хабаровск)
Инспектор:
Сергей Пантелеев (Тула)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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СКА-Хабаровск
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