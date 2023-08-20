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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Родина - Алания
Родина - Алания: обзор матча 20 августа 2023
Родина
20.08.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Алания
14'
А. Клещенко
20'
Н. Гиоргобиани
66'
Н. Гиоргобиани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родина - Алания
89'
Замена
А. Засеев
️️️️
И. Машуков
Замена
Р. Куль
️️️️
У. Ната
89'
73'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
А. Чочиев
Замена
М. Султонов
️️️️
С. Ткачев
73'
Замена
В. Самко
️️️️
М. Турищев
73'
Замена
И. Камышев
️️️️
О. Дмитриев
73'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Н. Гиоргобиани
61'
Замена
А. Цараев
️️️️
В. Царукян
61'
Замена
С. Мельников
️️️️
З. Тарба
Желтая карточка
М. Крижан
51'
49'
Желтая карточка
З. Тарба
Замена
И. Тимошенко
️️️️
А. Калмыков
46'
42'
Желтая карточка
И. Машуков
20'
ГОЛ! 1:1!
Н. Гиоргобиани
ГОЛ! 1:0!
А. Клещенко
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
33
Уэсли Ната
АП
90
Амур Калмыков
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
11
Алан Чочиев
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Родина
93
Алексей Городовой
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
11
Илья Камышев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
88
Михаил Бакаев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
22
Алан Цараев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
4-2-2-2
1
Айдаров
36
Воропаев
24
Клещенко
55
Крижан
4
Юдинцев
72
Гордюшенко
11
Ткачев
33
Ната
34
Дмитриев
90
Турищев
90
Калмыков
3-1-1-3-2
25
Солдатенко
15
Плиев
5
Багаев
30
Шавлохов
15
Цаллагов
6
Тарба
99
Гиоргобиани
11
Чочиев
15
Хабалов
14
Машуков
80
Царукян
34
Дмитриев
11
Камышев
11
Камышев
34
Дмитриев
90
Турищев
70
Самко
70
Самко
90
Турищев
11
Ткачев
28
Султонов
28
Султонов
11
Ткачев
33
Ната
78
Куль
78
Куль
33
Ната
90
Калмыков
99
Тимошенко
99
Тимошенко
90
Калмыков
80
Царукян
22
Цараев
22
Цараев
80
Царукян
14
Машуков
13
Засеев
13
Засеев
14
Машуков
6
Тарба
21
Мельников
21
Мельников
6
Тарба
11
Чочиев
7
Гурциев
7
Гурциев
11
Чочиев
Остались в запасе
Родина
Алания
93
Алексей Городовой
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
88
Михаил Бакаев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Родина - Алания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
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Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Наиль Сейфетдинов (Казань)
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Максим Перезва (Раменское)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
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