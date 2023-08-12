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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Арсенал
Черноморец - Арсенал: обзор матча 12 августа 2023
Черноморец
12.08.2023, суббота, 19:30
Россия. Первая лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Черноморец - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Артем Перов (Москва)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Виктор Лацвиев (Шахты)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов (Московская область)
Стадион:
Центральный
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