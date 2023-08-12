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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Сокол
Кубань - Сокол: обзор матча 12 августа 2023
Кубань
12.08.2023, суббота, 18:30
Россия. Первая лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Сокол
Матч
Статистика
Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Кубань - Сокол
1
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Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Помощники судьи:
Сергей Ядров (Калининград)
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Владимир Шамара (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Илья Рабин (Московская область)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
Кубань
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