Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА София - Лудогорец
ЦСКА София - Лудогорец: обзор матча 10 декабря 2023
ЦСКА София
10.12.2023, воскресенье, 18:45
Болгария. Первая лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Лудогорец
90+18'
С. Делев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА София - Лудогорец
90'
+25
Желтая карточка
Рик
90'
+24
Желтая карточка
С. Падт
Желтая карточка
Г. Бусатто
90'
+21
90'
+18
ГОЛ! 0:1!
С. Делев
Пас отдал
Рик
Замена
С. Шопов
️️️️
Д. Назон
90'
+14
90'
+3
Замена
С. Делев
️️️️
К. Видаль
Замена
D. Asprilla
️️️️
M. Carreazo
89'
86'
Желтая карточка
К. Гонсалвеш
80'
Замена
Г. Терзиев
️️️️
И. Йорданов
80'
Замена
Р. Секо
️️️️
К. Дуа
74'
Замена
Рик
️️️️
Б. Текпетей
Замена
М. Эстрада
️️️️
M. Phaeton
71'
64'
Желтая карточка
К. Видаль
Замена
Э. Сакич
️️️️
И. Турицов
46'
Желтая карточка
B. Córdoba
40'
Желтая карточка
M. Carreazo
38'
30'
Желтая карточка
П. Наресси
Желтая карточка
Т. Вион
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
6
Християн Петров
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
10
Джонатан Линдсет
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
21
Marcelino Carreazo
ЦП
10
Matthias Phaeton
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
9
Квадво Дуа
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
11
Кайо Видаль
ПВ
Главный тренер
Анте Шимунджа
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
2
Menno Koch
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
11
Станислав Шопов
АП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
30
Danilo Asprilla
ЦФ
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
8
Иван Йорданов
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
37
Рик
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
3-5-1-1
1
Бусатто
6
Петров
19
Турицов
44
14
Хайнц
22
Юга
21
10
15
Вион
10
Линдсет
9
Назон
4-1-3-2
22
Падт
16
Витри
24
Вердон
19
Сонко Сундберг
17
Сон
5
Гонсалвеш
9
Дуа
6
Наресси
24
Пиотровски
11
Видаль
37
Текпетей
19
Турицов
66
Сакич
66
Сакич
19
Турицов
9
Назон
11
Шопов
11
Шопов
9
Назон
10
11
Эстрада
11
Эстрада
10
21
30
30
21
Йорданов
5
Терзиев
5
Терзиев
Йорданов
8
Йорданов
8
Йорданов
37
Текпетей
37
Рик
37
Рик
37
Текпетей
11
Видаль
7
Делев
7
Делев
11
Видаль
9
Дуа
12
Секо
12
Секо
9
Дуа
Остались в запасе
ЦСКА София
Лудогорец
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
2
Menno Koch
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
Главный тренер
Стойчо Младенов
31
Дамьян Христов
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
2
Menno Koch
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча ЦСКА София - Лудогорец
4
5
Всего ударов по воротам
6
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
2
4
Нарушения
8
7
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
1
1
Матчи команд
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
Дунав
- : -
01.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Главный судья:
Dragomir Draganov, Bulgaria
Стадион:
Balgarska Armiya Stadium, Sofia
Новости команд
Все
ЦСКА София
Лудогорец
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
Вчера, 14:10
ЦСКА София– «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
19 ноября
2
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
Вчера, 14:10
ЦСКА София– «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
19 ноября
2
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Болгарский клуб предпочел Станковичу бывшего тренера «Шахтера»
24 сентября
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
22 сентября
3
«Лудогорец» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Лудогорец» – «Хапоэль»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Хапоэль Тель-Авив» – «Лудогорец»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
22 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+