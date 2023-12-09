Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Черно Море - Славия С
Черно Море - Славия С: обзор матча 09 декабря 2023
Черно Море
09.12.2023, суббота, 16:00
Болгария. Первая лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Славия С
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Черно Море - Славия С
1
2
Всего ударов по воротам
8
4
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
3
Нарушения
8
1
Сейвы
2
3
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
4
0
Матчи команд
Черно Море
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 11 тур
Черно Море
0 : 2
11.10.2026
Левски
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Новости команд
Все
Черно Море
Славия С
«Черно Море» – «Истанбул Башакшехир»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 9.00
2025.07.23 10:26
Российский футболист перешел в болгарский клуб
2025.02.18 11:57
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
«Балтика» завершила зимнюю трансферную кампанию покупкой бразильского вингера
2024.02.21 15:41
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
2021.09.04 10:23
7
«Черно Море» – «Истанбул Башакшехир»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 9.00
2025.07.23 10:26
«Балтика» завершила зимнюю трансферную кампанию покупкой бразильского вингера
2024.02.21 15:41
В Болгарии 20 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки в тестах
2020.07.07 13:21
Товарищеские матчи. «Спартак» не смог забить софийскому ЦСКА и другие результаты
2018.01.31 21:24
8
Российский футболист перешел в болгарский клуб
2025.02.18 11:57
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
2021.09.04 10:23
7
Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»
2020.09.19 11:17
1
Димитрова привел за собой из «Славии» Тарханов
2017.05.02 06:10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+