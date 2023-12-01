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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Славия С - ЦСКА София
Славия С - ЦСКА София: обзор матча 01 декабря 2023
Славия С
01.12.2023, пятница, 18:30
Болгария. Первая лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА София
86'
R. Iliev Raychev
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия С - ЦСКА София
Желтая карточка
С. Вуцов
90'
+7
87'
Замена
D. Asprilla
️️️️
M. Carreazo
86'
Желтая карточка
С. Шопов
ГОЛ! 1:0!
R. Iliev Raychev
Пас отдал
Э. Томбак
86'
Замена
И. Минчев
️️️️
E. Martinov
84'
Замена
R. Iliev Raychev
️️️️
T. Tasev
84'
Замена
️️️️
Г. Иванов
77'
64'
Замена
М. Эстрада
️️️️
Д. Назон
64'
Замена
С. Шопов
️️️️
Т. Хайнц
62'
Желтая карточка
Т. Вион
Замена
️️️️
V. Genev
56'
Замена
E. Stoev
️️️️
V. Nikolov
56'
Желтая карточка
V. Genev
54'
Желтая карточка
V. Kerchev
46'
Желтая карточка
T. Tasev
38'
Желтая карточка
V. Nikolov
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия С
92
Светослав Вуцов
ВР
50
Эртан Томбак
ЦЗ
4
Viktor Genev
ЦЗ
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
5
Erol Dost
ЦП
33
Галин Иванов
ЦП
88
Toni Tasev
ЦФ
27
Emil Martinov
ЦФ
7
Денислав Александров
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
22
Амос Юга
ЦП
21
Marcelino Carreazo
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
10
Matthias Phaeton
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Славия С
21
Nikolay Krastev
ВР
3
Martin Georgiev
ЦЗ
73
Иван Минчев
ЦП
27
Сибири Кейта
ЦП
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
77
E. Stoev
ЦФ
35
Martin Sorakov
ЦФ
17
Kristian Dobrev
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
2
Menno Koch
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
11
Станислав Шопов
АП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
30
Danilo Asprilla
ЦФ
3-3-4
92
Вуцов
50
Томбак
4
37
4
5
33
Иванов
88
10
7
Александров
27
3-5-1-1
1
Бусатто
19
Турицов
3
Махмутович
6
Петров
15
Вион
10
Линдсет
10
14
Хайнц
21
22
Юга
9
Назон
27
73
Минчев
73
Минчев
27
88
7
7
88
10
77
77
10
14
Хайнц
11
Шопов
11
Шопов
14
Хайнц
9
Назон
11
Эстрада
11
Эстрада
9
Назон
21
30
30
21
Остались в запасе
Славия С
ЦСКА София
21
Nikolay Krastev
ВР
3
Martin Georgiev
ЦЗ
27
Сибири Кейта
ЦП
35
Martin Sorakov
ЦФ
17
Kristian Dobrev
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
25
Димитар Евтимов
ВР
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
2
Menno Koch
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Остались в запасе
21
Nikolay Krastev
ВР
3
Martin Georgiev
ЦЗ
27
Сибири Кейта
ЦП
35
Martin Sorakov
ЦФ
17
Kristian Dobrev
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
2
Menno Koch
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Главный тренер
Стойчо Младенов
Статистика матча Славия С - ЦСКА София
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
Дунав
- : -
01.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Информация о матче
Главный судья:
Stanimir Trenchev, Bulgaria
Стадион:
Aleksandar Shalamanov Stadium, Sofia
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