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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Лудогорец - Ботев Враца
Лудогорец - Ботев Враца: обзор матча 03 декабря 2023
Лудогорец
03.12.2023, воскресенье, 16:15
Болгария. Первая лига, 19 тур
5 : 0
Завершен
Ботев Враца
20'
К. Дуа
56'
Я. Пиотровски
59'
Я. Пиотровски
74'
М. Тиссера
88'
Т. Неделев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - Ботев Враца
90'
Желтая карточка
E. Kunde
ГОЛ! 5:0!
Т. Неделев
88'
Замена
️️️️
Я. Пиотровски
78'
75'
Замена
D. Barbosa
️️️️
M. Jason Kikonda
ГОЛ! 4:0!
М. Тиссера
Пас отдал
Т. Неделев
74'
Замена
М. Тиссера
️️️️
Б. Текпетей
65'
Замена
Рик
️️️️
К. Видаль
64'
Замена
Р. Секо
️️️️
К. Дуа
64'
60'
Замена
M. Smolenski
️️️️
М. Маджуга
ГОЛ! 3:0!
Я. Пиотровски
Пас отдал
А. Витри
59'
ГОЛ! 2:0!
Я. Пиотровски
Пас отдал
Т. Неделев
56'
Замена
Т. Неделев
️️️️
П. Наресси
46'
42'
Желтая карточка
М. Маджуга
Желтая карточка
К. Видаль
32'
ГОЛ! 1:0!
К. Дуа
Пас отдал
Б. Текпетей
20'
15'
Желтая карточка
B. Mendoza
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
17
Сон
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
11
Кайо Видаль
ПВ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Ботев Враца
34
Federico Barrios
ВР
4
Martin Hristov
ЦЗ
5
Eduardo Kunde
ЦЗ
14
Bryan Mendoza
ЦП
77
Stefan Velev
ЦП
37
Mario Jason Kikonda
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
21
Boubacar Traore
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
10
Spas Georgiev
ЦФ
9
Daniel Genov
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Лудогорец
69
Пламен Пепеляшев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
8
Доминик Янков
АП
37
Рик
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Ботев Враца
76
Krasimir Kostov
ВР
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
18
Diogo Barbosa
ЦП
24
Martin Smolenski
ЦП
16
Krasimir Todorov
ЦФ
45
Djile Lougah Junior
ЦФ
4-1-3-2
31
Христов
16
Витри
19
Сонко Сундберг
24
Вердон
17
Сон
5
Гонсалвеш
24
Пиотровски
6
Наресси
9
Дуа
37
Текпетей
11
Видаль
2-3-1-4
34
4
5
14
77
37
14
Маджуга
9
10
7
21
6
Наресси
8
Неделев
8
Неделев
6
Наресси
11
Видаль
37
Рик
37
Рик
11
Видаль
37
Текпетей
17
Тиссера
17
Тиссера
37
Текпетей
9
Дуа
12
Секо
12
Секо
9
Дуа
37
18
18
37
14
Маджуга
24
24
14
Маджуга
Остались в запасе
Лудогорец
Ботев Враца
69
Пламен Пепеляшев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
8
Доминик Янков
АП
Главный тренер
Анте Шимунджа
76
Krasimir Kostov
ВР
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
16
Krasimir Todorov
ЦФ
45
Djile Lougah Junior
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Остались в запасе
69
Пламен Пепеляшев
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
8
Доминик Янков
АП
Остались в запасе
76
Krasimir Kostov
ВР
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
16
Krasimir Todorov
ЦФ
45
Djile Lougah Junior
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Даниэл Моралес
Статистика матча Лудогорец - Ботев Враца
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев Враца
0 : 1
10.10.2026
Спартак Варна
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Арена Хувефарма
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