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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Славия С - Ботев Враца
Славия С - Ботев Враца: обзор матча 10 ноября 2023
Славия С
10.11.2023, пятница, 16:00
Болгария. Первая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Ботев Враца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия С - Ботев Враца
Замена
R. Iliev Raychev
️️️️
T. Tasev
90'
+3
89'
Желтая карточка
B. Mendoza
Замена
V. Nikolov
️️️️
И. Минчев
89'
Замена
V. Jelenkovic
️️️️
Г. Иванов
89'
81'
Замена
B. Mendoza
️️️️
S. Georgiev
81'
Замена
K. Todorov
️️️️
M. Jason Kikonda
76'
Вторая желтая
D. Barbosa
Замена
Д. Александров
️️️️
E. Stoev
69'
Замена
E. Martinov
️️️️
K. Stoyanov
69'
68'
Замена
М. Цветанов
️️️️
M. Smolenski
Желтая карточка
K. Stoyanov
62'
51'
Желтая карточка
М. Маджуга
49'
Желтая карточка
D. Barbosa
40'
Желтая карточка
S. Georgiev
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия С
92
Светослав Вуцов
ВР
50
Эртан Томбак
ЦЗ
3
Martin Georgiev
ЦЗ
4
Viktor Genev
ЦЗ
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
71
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
33
Галин Иванов
ЦП
5
Erol Dost
ЦП
73
Иван Минчев
ЦП
88
Toni Tasev
ЦФ
77
E. Stoev
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Ботев Враца
34
Federico Barrios
ВР
5
Eduardo Kunde
ЦЗ
4
Martin Hristov
ЦЗ
77
Stefan Velev
ЦП
24
Martin Smolenski
ЦП
37
Mario Jason Kikonda
ЦП
18
Diogo Barbosa
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
10
Spas Georgiev
ЦФ
9
Daniel Genov
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Славия С
21
Nikolay Krastev
ВР
27
Сибири Кейта
ЦП
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
27
Emil Martinov
ЦФ
35
Martin Sorakov
ЦФ
7
Денислав Александров
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
Ботев Враца
98
Vasilev Lubomir
ВР
76
Krasimir Kostov
ВР
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
7
Момчил Цветанов
ЛВ
14
Bryan Mendoza
ЦП
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
16
Krasimir Todorov
ЦФ
45
Djile Lougah Junior
ЦФ
3-2-3-2
92
Вуцов
4
37
71
3
50
Томбак
33
Иванов
5
73
Минчев
77
88
2-4-1-3
34
5
4
24
37
18
77
14
Маджуга
21
9
10
33
Иванов
4
4
33
Иванов
88
7
7
88
71
27
27
71
77
7
Александров
7
Александров
77
73
Минчев
10
10
73
Минчев
10
14
14
10
24
7
Цветанов
7
Цветанов
24
37
16
16
37
Остались в запасе
Славия С
Ботев Враца
21
Nikolay Krastev
ВР
27
Сибири Кейта
ЦП
35
Martin Sorakov
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
98
Vasilev Lubomir
ВР
76
Krasimir Kostov
ВР
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
45
Djile Lougah Junior
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Остались в запасе
21
Nikolay Krastev
ВР
27
Сибири Кейта
ЦП
35
Martin Sorakov
ЦФ
Остались в запасе
98
Vasilev Lubomir
ВР
76
Krasimir Kostov
ВР
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
45
Djile Lougah Junior
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Главный тренер
Даниэл Моралес
Статистика матча Славия С - Ботев Враца
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев Враца
0 : 1
10.10.2026
Спартак Варна
Информация о матче
Главный судья:
Valentin Zhelezov, Bulgaria
Стадион:
Aleksandar Shalamanov Stadium, Sofia
Новости команд
Все
Славия С
Ботев Враца
Российский футболист перешел в болгарский клуб
2025.02.18 11:57
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
2021.09.04 10:23
7
Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»
2020.09.19 11:17
1
Димитрова привел за собой из «Славии» Тарханов
2017.05.02 06:10
Российский футболист перешел в болгарский клуб
2025.02.18 11:57
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
2021.09.04 10:23
7
Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»
2020.09.19 11:17
1
Димитрова привел за собой из «Славии» Тарханов
2017.05.02 06:10
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