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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА София - Арда
ЦСКА София - Арда: обзор матча 27 октября 2023
ЦСКА София
27.10.2023, пятница, 16:30
Болгария. Первая лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Арда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча ЦСКА София - Арда
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
Дунав
- : -
01.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
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3 : 3
22.11.2026
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ЦСКА София
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ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
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Арда
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29.11.2026
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Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
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21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
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