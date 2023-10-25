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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Этыр - Ботев Враца
Этыр - Ботев Враца: обзор матча 25 октября 2023
Этыр
25.10.2023, среда, 17:30
Болгария. Первая лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Ботев Враца
12'
K. Kostov (АГ)
48'
I. Dimitrov (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этыр - Ботев Враца
Замена
M. Ivanov
️️️️
C. Boukholda
89'
89'
Замена
️️️️
М. Маджуга
Желтая карточка
K. Stanev
83'
82'
Желтая карточка
S. Georgiev
67'
Желтая карточка
М. Маджуга
Замена
И. Будинов
️️️️
K. Stoyanov
65'
Замена
L. Knežević
️️️️
D. Bakalov
60'
Замена
M. Toshev
️️️️
I. Dimitrov
60'
Желтая карточка
I. Dimitrov
55'
53'
Замена
K. Todorov
️️️️
B. Mendoza
ГОЛ с пенальти! 2:0!
I. Dimitrov
48'
45'
Желтая карточка
D. Genov
43'
Желтая карточка
B. Mendoza
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
K. Kostov
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этыр
99
Martin Velichkov
ВР
70
Kolyo Stanev
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
11
Georgi Angelov
ЦП
14
Yanko Angelov
ЦП
8
Martin Moran
ЦП
70
Dimo Bakalov
ЦП
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
6
P. Dimov
ЦФ
25
Krum Stoyanov
ЦФ
14
I. Dimitrov
ЦФ
Ботев Враца
76
Krasimir Kostov
ВР
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
4
Martin Hristov
ЦЗ
7
Момчил Цветанов
ЛВ
77
Stefan Velev
ЦП
14
Bryan Mendoza
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
9
Daniel Genov
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
10
Spas Georgiev
ЦФ
90
Brayan Perea
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Этыр
1
Angel Martinov
ВР
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
4
Luis Cordova
ЦЗ
51
Илкер Будинов
ПЗ
32
Oussama Alou
ЦП
2
Valeri Hristov
ЦП
10
Lovre Knežević
ЦП
9
M. Toshev
ЦФ
Ботев Враца
34
Federico Barrios
ВР
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
16
Krasimir Todorov
ЦФ
2-5-3
99
70
77
14
8
70
17
11
14
25
6
2-2-2-4
76
3
4
77
14
14
Маджуга
7
Цветанов
90
10
21
9
17
26
26
17
25
51
Будинов
51
Будинов
25
70
10
10
70
14
9
9
14
14
16
16
14
Остались в запасе
Этыр
Ботев Враца
1
Angel Martinov
ВР
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
4
Luis Cordova
ЦЗ
32
Oussama Alou
ЦП
2
Valeri Hristov
ЦП
34
Federico Barrios
ВР
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Остались в запасе
1
Angel Martinov
ВР
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
4
Luis Cordova
ЦЗ
32
Oussama Alou
ЦП
2
Valeri Hristov
ЦП
Остались в запасе
34
Federico Barrios
ВР
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Статистика матча Этыр - Ботев Враца
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Этыр
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
3 : 0
25.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 4 тур
Этыр
1 : 1
21.05.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
1 : 1
13.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Берое
2 : 0
29.04.2024
Этыр
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев Враца
0 : 1
10.10.2026
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