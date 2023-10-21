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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев Враца - Ботев
Ботев Враца - Ботев: обзор матча 21 октября 2023
Ботев Враца
21.10.2023, суббота, 14:00
Болгария. Первая лига, 14 тур
3 : 5
Завершен
Ботев
3'
B. Perea
51'
М. Маджуга
63'
B. Perea (П)
5'
Я. Карабелев
80'
A. Baroan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботев Враца - Ботев
90'
Желтая карточка
А. Чернев
Замена
M. Kavdanski
️️️️
M. Hristov
83'
Замена
K. Todorov
️️️️
S. Georgiev
82'
Желтая карточка
M. Jason Kikonda
80'
80'
ГОЛ! 3:2!
A. Baroan
Замена
M. Jason Kikonda
️️️️
D. Genov
71'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
B. Perea
63'
ГОЛ! 2:1!
М. Маджуга
51'
5'
ГОЛ! 1:1!
Я. Карабелев
ГОЛ! 1:0!
B. Perea
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев Враца
34
Federico Barrios
ВР
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
4
Martin Hristov
ЦЗ
7
Момчил Цветанов
ЛВ
14
Bryan Mendoza
ЦП
18
Diogo Barbosa
ЦП
77
Stefan Velev
ЦП
14
Марко Маджуга
ПВ
90
Brayan Perea
ЦФ
9
Daniel Genov
ЦФ
10
Spas Georgiev
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Ботев
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
17
Nikolay Minkov
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
20
Antonio Perera Calderón
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
13
Хидает Ханкич
ЦФ
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
17
Antoine Baroan
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Ботев Враца
76
Krasimir Kostov
ВР
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
37
Mario Jason Kikonda
ЦП
22
Peter Kepov
ЦП
16
Krasimir Todorov
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
45
Djile Lougah Junior
ЦФ
Ботев
22
Daniel Kajzer
ВР
18
Dimitir Papazov
ЦЗ
30
Lachezar Baltanov
ЦП
8
Krasian Kolev
ЦП
16
Дилан Мертенс
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
99
J. Eto'o
ЦФ
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
2-3-2-3
34
4
4
14
18
77
7
Цветанов
14
Маджуга
10
9
90
3-5-3
5
Тамм
79
Чернев
38
Балояннис
17
20
57
71
Попов
6
Карабелев
17
20
Степонавичюс
13
Ханкич
4
3
3
4
9
37
37
9
10
16
16
10
Остались в запасе
Ботев Враца
Ботев
76
Krasimir Kostov
ВР
22
Peter Kepov
ЦП
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
45
Djile Lougah Junior
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
22
Daniel Kajzer
ВР
18
Dimitir Papazov
ЦЗ
30
Lachezar Baltanov
ЦП
8
Krasian Kolev
ЦП
16
Дилан Мертенс
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
99
J. Eto'o
ЦФ
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Остались в запасе
76
Krasimir Kostov
ВР
22
Peter Kepov
ЦП
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
21
Boubacar Traore
ЦФ
45
Djile Lougah Junior
ЦФ
Остались в запасе
22
Daniel Kajzer
ВР
18
Dimitir Papazov
ЦЗ
30
Lachezar Baltanov
ЦП
8
Krasian Kolev
ЦП
16
Дилан Мертенс
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
99
J. Eto'o
ЦФ
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Главный тренер
Станислав Генчев
Статистика матча Ботев Враца - Ботев
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев Враца
0 : 1
10.10.2026
Спартак Варна
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
Славия С
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