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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Черно Море - Ботев
Черно Море - Ботев: обзор матча 26 сентября 2023
Черно Море
26.09.2023, вторник, 19:30
Болгария. Первая лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Ботев
19'
А. Илиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черно Море - Ботев
Замена
M. Dichev
️️️️
É. Pacheco
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
А. Конте
Желтая карточка
А. Илиев
90'
+1
73'
Замена
Я. Карабелев
️️️️
A. Perera Calderón
71'
Желтая карточка
Й. Тамм
Замена
А. Фернандес
️️️️
А. Василев
62'
Замена
Д. Димов
️️️️
П. Альварес
62'
55'
Замена
N. Minkov
️️️️
S. Akere
Желтая карточка
V. Drobarov
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Илиев
Пас отдал
M. Soula
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черно Море
21
Иван Дюлгеров
ВР
6
Виктор Попов
ЦЗ
2
Tsvetomir Panov
ЦЗ
28
Vlatko Drobarov
ЦЗ
3
Живко Атанасов
ЦЗ
71
Василь Панайотов
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
19
Александар Василев
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
28
Édgar Pacheco
ЦФ
22
Mazire Soula
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Ботев
22
Daniel Kajzer
ВР
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
19
Антуан Конте
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
8
Krasian Kolev
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
20
Antonio Perera Calderón
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
99
J. Eto'o
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Черно Море
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
32
Martin Dichev
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
27
Даниэль Димов
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
10
Алекс Фернандес
ЦФ
33
Michael
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
Ботев
25
Stanislav Rabotov
ЦЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
30
Lachezar Baltanov
ЦП
6
Янис Карабелев
ЦП
17
Nikolay Minkov
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
4-4-2
21
Дюлгеров
6
Попов
28
3
Атанасов
2
71
Панайотов
19
Василев
9
Илиев
21
Альварес
22
28
3-5-2
22
19
Конте
5
Тамм
38
Балояннис
8
57
20
6
Нади
71
Попов
10
Секулич
99
28
32
32
28
21
Альварес
27
Димов
27
Димов
21
Альварес
19
Василев
10
Фернандес
10
Фернандес
19
Василев
20
6
Карабелев
6
Карабелев
20
57
17
17
57
Остались в запасе
Черно Море
Ботев
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
33
Michael
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
25
Stanislav Rabotov
ЦЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
30
Lachezar Baltanov
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Остались в запасе
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
33
Michael
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
Остались в запасе
25
Stanislav Rabotov
ЦЗ
79
Атанас Чернев
ЦЗ
30
Lachezar Baltanov
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Главный тренер
Станислав Генчев
Статистика матча Черно Море - Ботев
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Черно Море
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 11 тур
Черно Море
0 : 2
11.10.2026
Левски
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
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