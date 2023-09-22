Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев - ЦСКА София
Ботев - ЦСКА София: обзор матча 22 сентября 2023
Ботев
22.09.2023, пятница, 20:00
Болгария. Первая лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА София
79'
К. Балояннис
21'
Д. Линдсет
66'
Д. Назон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботев - ЦСКА София
Желтая карточка
Я. Карабелев
90'
+10
Желтая карточка
Р. Рабеи
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Г. Бусатто
88'
Замена
М. Эстрада
️️️️
Д. Назон
88'
Замена
Э. Махмутович
️️️️
M. Phaeton
ГОЛ! 1:2!
К. Балояннис
Пас отдал
И. Попов
79'
Замена
Р. Рабеи
️️️️
A. Perera Calderón
78'
66'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Назон
64'
Замена
Э. Сакич
️️️️
M. Carreazo
Замена
K. Kolev
️️️️
N. Minkov
46'
Желтая карточка
А. Конте
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
M. Phaeton
45'
+2
Замена
M. Koch
️️️️
B. Córdoba
41'
Желтая карточка
M. Carreazo
39'
Желтая карточка
Т. Вион
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Линдсет
Пас отдал
M. Phaeton
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев
38
Константинос Балояннис
ЛЗ
19
Антуан Конте
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
20
Antonio Perera Calderón
ЦП
6
Точукву Нади
ЦП
57
Samuel Akere
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
17
Nikolay Minkov
ЦП
13
Хидает Ханкич
ЦФ
99
J. Eto'o
ЦФ
17
Antoine Baroan
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
10
Matthias Phaeton
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
21
Marcelino Carreazo
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Ботев
22
Daniel Kajzer
ВР
2
Roy Herman
ЦЗ
25
Stanislav Rabotov
ЦЗ
6
Янис Карабелев
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
8
Krasian Kolev
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
2
Menno Koch
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
11
Станислав Шопов
АП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
17
Mark Emilio Papazov
ЦФ
30
Danilo Asprilla
ЦФ
3-5-3
38
Балояннис
5
Тамм
19
Конте
6
Нади
57
71
Попов
17
20
17
99
13
Ханкич
3-5-1-1
1
Бусатто
19
Турицов
44
6
Петров
15
Вион
21
10
Линдсет
14
Хайнц
22
Юга
10
9
Назон
17
8
8
17
20
22
Рабеи
22
Рабеи
20
10
3
Махмутович
3
Махмутович
10
44
2
2
44
21
66
Сакич
66
Сакич
21
9
Назон
11
Эстрада
11
Эстрада
9
Назон
Остались в запасе
Ботев
ЦСКА София
22
Daniel Kajzer
ВР
2
Roy Herman
ЦЗ
25
Stanislav Rabotov
ЦЗ
6
Янис Карабелев
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
25
Димитар Евтимов
ВР
11
Станислав Шопов
АП
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
17
Mark Emilio Papazov
ЦФ
30
Danilo Asprilla
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Остались в запасе
22
Daniel Kajzer
ВР
2
Roy Herman
ЦЗ
25
Stanislav Rabotov
ЦЗ
6
Янис Карабелев
ЦП
30
Lachezar Baltanov
ЦП
20
Фаустас Степонавичюс
ЦФ
11
Umeh Emmanuel
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
11
Станислав Шопов
АП
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
17
Mark Emilio Papazov
ЦФ
30
Danilo Asprilla
ЦФ
Главный тренер
Станислав Генчев
Главный тренер
Стойчо Младенов
Статистика матча Ботев - ЦСКА София
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ботев
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев
1 : 1
06.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев
1 : 0
10.10.2026
Славия С
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
Дунав
- : -
01.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Новости команд
Все
Ботев
ЦСКА София
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
Вчера, 14:10
ЦСКА София– «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
19 ноября
2
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
В Болгарии застрелили владельца футбольного клуба
30 сентября
Ивелин Попов ответил, на что тратит деньги
2025.01.21 17:26
2
Попов: «После чемпионства со «Спартаком» Каррера начал думать, что он неповторимый»
2025.01.21 13:47
5
Попов: «Станкович может превзойти Карреру в «Спартаке»
2025.01.21 11:42
1
Попов определил место РПЛ среди других лиг Европы
2025.01.21 09:45
1
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
Вчера, 14:10
ЦСКА София– «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
19 ноября
2
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+