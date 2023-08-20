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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Черно Море - Лудогорец
Черно Море - Лудогорец: обзор матча 20 августа 2023
Черно Море
20.08.2023, воскресенье, 19:00
Болгария. Первая лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Лудогорец
57'
T. Panov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черно Море - Лудогорец
Желтая карточка
V. Drobarov
90'
+9
90'
+5
Красная карточка
М. Тиссера
90'
+1
Красная карточка
И. Пластун
Желтая карточка
И. Дюлгеров
89'
Замена
N. Zlatev
️️️️
А. Фернандес
89'
83'
Желтая карточка
К. Десподов
Желтая карточка
В. Попов
82'
Замена
É. Pacheco
️️️️
А. Василев
71'
71'
Замена
К. Десподов
️️️️
Б. Текпетей
71'
Замена
И. Йорданов
️️️️
К. Гонсалвеш
Желтая карточка
T. Panov
65'
64'
Замена
Рик
️️️️
К. Видаль
64'
Замена
С. Делев
️️️️
Д. Янков
ГОЛ! 1:0!
T. Panov
Пас отдал
А. Фернандес
57'
Замена
M. Machado Ferreira
️️️️
А. Илиев
53'
46'
Замена
А. Витри
️️️️
М. Хайстер
Желтая карточка
А. Илиев
37'
35'
Желтая карточка
М. Хайстер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черно Море
21
Иван Дюлгеров
ВР
2
Tsvetomir Panov
ЦЗ
6
Виктор Попов
ЦЗ
3
Живко Атанасов
ЦЗ
28
Vlatko Drobarov
ЦЗ
21
Пабло Альварес
ЦП
71
Василь Панайотов
ЦП
19
Александар Василев
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
22
Mazire Soula
ЦФ
10
Алекс Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
6
Педро Наресси
ЦП
8
Доминик Янков
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Черно Море
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
32
Martin Dichev
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
9
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
91
Velislav Vasilev
ЦФ
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
37
Рик
ПВ
77
Кирил Десподов
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
4-4-2
21
Дюлгеров
2
3
Атанасов
28
6
Попов
21
Альварес
19
Василев
9
Илиев
71
Панайотов
10
Фернандес
22
4-1-1-3-1
21
Слуга
17
Сон
32
Пластун
2
Хайстер
4
Руссо
5
Гонсалвеш
6
Наресси
37
Текпетей
8
Янков
11
Видаль
12
Секо
10
Фернандес
39
39
10
Фернандес
9
Илиев
9
9
9
Илиев
19
Василев
28
28
19
Василев
2
Хайстер
16
Витри
16
Витри
2
Хайстер
5
Гонсалвеш
8
Йорданов
8
Йорданов
5
Гонсалвеш
11
Видаль
37
Рик
37
Рик
11
Видаль
37
Текпетей
77
Десподов
77
Десподов
37
Текпетей
8
Янков
7
Делев
7
Делев
8
Янков
Остались в запасе
Черно Море
Лудогорец
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
32
Martin Dichev
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
9
Исмаил Иса
ЦФ
91
Velislav Vasilev
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
22
Сержио Падт
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
1
Hristiyan Slavkov
ВР
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
32
Martin Dichev
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
9
Исмаил Иса
ЦФ
91
Velislav Vasilev
ЦФ
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Черно Море - Лудогорец
5
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Черно Море
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 11 тур
Черно Море
0 : 2
11.10.2026
Левски
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
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