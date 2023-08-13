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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Лудогорец - ЦСКА София
Лудогорец - ЦСКА София: обзор матча 13 августа 2023
Лудогорец
13.08.2023, воскресенье, 21:15
Болгария. Первая лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
ЦСКА София
8'
Р. Секо
33'
S. Sanyang (АГ)
56'
К. Десподов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лудогорец - ЦСКА София
Желтая карточка
О. Вердон
83'
Замена
Ф. Руссо
️️️️
Р. Секо
80'
Замена
П. Наресси
️️️️
К. Гонсалвеш
80'
Замена
И. Пластун
️️️️
К. Десподов
74'
Красная карточка
Н. Сонко Сундберг
73'
72'
Замена
М. Эстрада
️️️️
Д. Назон
72'
Замена
L. Tufegdžić
️️️️
M. Phaeton
69'
Желтая карточка
Ж. Шагоян
Замена
С. Делев
️️️️
Б. Текпетей
66'
58'
Желтая карточка
Д. Линдсет
ГОЛ с пенальти! 3:0!
К. Десподов
56'
Желтая карточка
Б. Текпетей
55'
55'
Желтая карточка
Г. Бусатто
46'
Замена
С. Шопов
️️️️
M. Koch
46'
Замена
И. Турицов
️️️️
Т. Вион
Замена
М. Хайстер
️️️️
Сон
46'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
S. Sanyang
33'
32'
Желтая карточка
Т. Вион
ГОЛ! 1:0!
Р. Секо
Пас отдал
К. Десподов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
17
Сон
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Иван Йорданов
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
77
Кирил Десподов
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
10
Matthias Phaeton
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Лудогорец
69
Пламен Пепеляшев
ВР
4
Франко Руссо
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
6
Педро Наресси
ЦП
37
Рик
ПВ
11
Кайо Видаль
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
32
Lazar Tufegdžić
ЦП
11
Станислав Шопов
АП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
17
Mark Emilio Papazov
ЦФ
4-1-2-2-1
21
Слуга
16
Витри
19
Сонко Сундберг
24
Вердон
17
Сон
5
Гонсалвеш
8
Йорданов
24
Пиотровски
37
Текпетей
77
Десподов
12
Секо
4-4-1-1
1
Бусатто
44
6
Петров
3
2
15
Вион
10
Линдсет
10
14
Хайнц
7
Шагоян
9
Назон
12
Секо
4
Руссо
4
Руссо
12
Секо
77
Десподов
32
Пластун
32
Пластун
77
Десподов
17
Сон
2
Хайстер
2
Хайстер
17
Сон
5
Гонсалвеш
6
Наресси
6
Наресси
5
Гонсалвеш
37
Текпетей
7
Делев
7
Делев
37
Текпетей
15
Вион
19
Турицов
19
Турицов
15
Вион
10
32
32
10
2
11
Шопов
11
Шопов
2
9
Назон
11
Эстрада
11
Эстрада
9
Назон
Остались в запасе
Лудогорец
ЦСКА София
69
Пламен Пепеляшев
ВР
37
Рик
ПВ
11
Кайо Видаль
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
25
Димитар Евтимов
ВР
8
Асен Дончев
ПЗ
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
17
Mark Emilio Papazov
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Остались в запасе
69
Пламен Пепеляшев
ВР
37
Рик
ПВ
11
Кайо Видаль
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
8
Асен Дончев
ПЗ
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
17
Mark Emilio Papazov
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Стойчо Младенов
Статистика матча Лудогорец - ЦСКА София
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
Дунав
- : -
01.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
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ЦСКА София
0 : 0
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