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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Славия С - Черно Море
Славия С - Черно Море: обзор матча 12 августа 2023
Славия С
12.08.2023, суббота, 21:15
Болгария. Первая лига, 5 тур
1 : 5
Завершен
Черно Море
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Славия С - Черно Море
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Черно Море
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 11 тур
Черно Море
0 : 2
11.10.2026
Левски
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