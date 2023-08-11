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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Арда - Локомотив
Арда - Локомотив: обзор матча 11 августа 2023
Арда
11.08.2023, пятница, 19:00
Болгария. Первая лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив
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Статистика матча Арда - Локомотив
3
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0
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2
Матчи команд
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Локомотив
Болгария. Первая лига, 17 тур
ЦСКА 1948
- : -
05.12.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
4 : 1
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Септември
1 : 0
06.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив
2 : 5
30.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
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