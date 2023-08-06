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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
ЦСКА София - Славия С
ЦСКА София - Славия С: обзор матча 06 августа 2023
ЦСКА София
06.08.2023, воскресенье, 18:45
Болгария. Первая лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Славия С
82'
L. Tufegdžić
75'
Г. Иванов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА София - Славия С
Желтая карточка
B. Córdoba
90'
+5
90'
Желтая карточка
N. Krastev
89'
Замена
T. Tasev
️️️️
Г. Иванов
Замена
S. Sanyang
️️️️
Т. Вион
86'
83'
Замена
V. Nikolov
️️️️
J. Bakero
ГОЛ! 1:1!
L. Tufegdžić
Пас отдал
Т. Хайнц
82'
Желтая карточка
И. Турицов
75'
75'
ГОЛ! 0:1!
Г. Иванов
Пас отдал
L. Soares
Замена
L. Tufegdžić
️️️️
С. Шопов
70'
Замена
И. Турицов
️️️️
А. Дончев
70'
65'
Желтая карточка
Г. Иванов
Желтая карточка
С. Шопов
64'
64'
Замена
С. Кейта
️️️️
K. Stoyanov
63'
Замена
E. Stoev
️️️️
E. Dost
Желтая карточка
Д. Линдсет
61'
Замена
️️️️
Ж. Шагоян
59'
Желтая карточка
Т. Вион
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
7
Жирайр Шагоян
ЛВ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
10
Matthias Phaeton
ЦП
11
Станислав Шопов
АП
15
Тибо Вион
ПП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Славия С
21
Nikolay Krastev
ВР
18
Ludovic Soares
ЦЗ
71
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
4
Viktor Genev
ЦЗ
50
Эртан Томбак
ЦЗ
73
Иван Минчев
ЦП
33
Галин Иванов
ЦП
5
Erol Dost
ЦП
27
Emil Martinov
ЦФ
7
Jon Bakero
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
3
Sainey Sanyang
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
32
Lazar Tufegdžić
ЦП
21
Marcelino Carreazo
ЦП
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
7
Brayan Moreno
ЦФ
Славия С
1
Georgi Petkov
ВР
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
27
Сибири Кейта
ЦП
77
E. Stoev
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
88
Toni Tasev
ЦФ
3-4-2-1
1
Бусатто
2
44
8
Дончев
14
Хайнц
10
Линдсет
10
15
Вион
7
Шагоян
11
Шопов
9
Назон
3-2-3-2
21
37
4
50
Томбак
18
71
73
Минчев
33
Иванов
5
7
27
15
Вион
3
3
15
Вион
8
Дончев
19
Турицов
19
Турицов
8
Дончев
11
Шопов
32
32
11
Шопов
71
27
Кейта
27
Кейта
71
5
77
77
5
7
10
10
7
33
Иванов
88
88
33
Иванов
Остались в запасе
ЦСКА София
Славия С
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
21
Marcelino Carreazo
ЦП
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
7
Brayan Moreno
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
1
Georgi Petkov
ВР
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
21
Marcelino Carreazo
ЦП
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
7
Brayan Moreno
ЦФ
Остались в запасе
1
Georgi Petkov
ВР
4
Veljko Jelenkovic
ЦП
Главный тренер
Стойчо Младенов
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Статистика матча ЦСКА София - Славия С
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
Дунав
- : -
01.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
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