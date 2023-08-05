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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Ботев Враца - Лудогорец
Ботев Враца - Лудогорец: обзор матча 05 августа 2023
Ботев Враца
05.08.2023, суббота, 21:15
Болгария. Первая лига, 4 тур
0 : 5
Завершен
Лудогорец
8'
Р. Секо
48'
Сон
63'
П. Наресси
65'
А. Витри
73'
К. Десподов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботев Враца - Лудогорец
73'
ГОЛ! 0:5!
К. Десподов
Пас отдал
К. Гонсалвеш
71'
Замена
Рик
️️️️
К. Видаль
70'
Желтая карточка
К. Гонсалвеш
65'
ГОЛ! 0:4!
А. Витри
Пас отдал
И. Йорданов
65'
Замена
К. Десподов
️️️️
Р. Секо
63'
ГОЛ! 0:3!
П. Наресси
Пас отдал
Н. Сонко Сундберг
59'
Замена
П. Наресси
️️️️
С. Делев
59'
Замена
Б. Текпетей
️️️️
Я. Пиотровски
Замена
M. Marinov
️️️️
D. Genov
56'
48'
ГОЛ! 0:2!
Сон
46'
Замена
К. Гонсалвеш
️️️️
Д. Янков
45'
+2
Желтая карточка
А. Витри
Желтая карточка
B. Mendoza
36'
Красная карточка
D. Barbosa
16'
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Секо
Пас отдал
К. Видаль
Желтая карточка
C. Ivaylov
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботев Враца
76
Krasimir Kostov
ВР
3
Martin Kavdanski
ЦЗ
4
Luiz Felipe de Souza Soares
ЦЗ
7
Момчил Цветанов
ЛВ
14
Bryan Mendoza
ЦП
18
Diogo Barbosa
ЦП
77
Stefan Velev
ЦП
17
Chavdar Ivaylov
ЦП
10
Spas Georgiev
ЦФ
9
Daniel Genov
ЦФ
90
Brayan Perea
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
Лудогорец
21
Симон Слуга
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
8
Доминик Янков
АП
11
Кайо Видаль
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Ботев Враца
34
Federico Barrios
ВР
5
Eduardo Kunde
ЦЗ
4
Martin Hristov
ЦЗ
15
Miroslav Marinov
ЦП
22
Peter Kepov
ЦП
88
Ivan Neshkov
ЦП
16
Krasimir Todorov
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
6
Педро Наресси
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
37
Бернард Текпетей
ПВ
37
Рик
ПВ
77
Кирил Десподов
ПВ
2-4-1-3
76
3
4
14
77
17
18
7
Цветанов
90
9
10
4-2-2-2
21
Слуга
16
Витри
32
Пластун
19
Сонко Сундберг
17
Сон
24
Пиотровски
8
Йорданов
11
Видаль
8
Янков
7
Делев
12
Секо
9
15
15
9
8
Янков
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
8
Янков
7
Делев
6
Наресси
6
Наресси
7
Делев
24
Пиотровски
37
Текпетей
37
Текпетей
24
Пиотровски
11
Видаль
37
Рик
37
Рик
11
Видаль
12
Секо
77
Десподов
77
Десподов
12
Секо
Остались в запасе
Ботев Враца
Лудогорец
34
Federico Barrios
ВР
5
Eduardo Kunde
ЦЗ
4
Martin Hristov
ЦЗ
22
Peter Kepov
ЦП
88
Ivan Neshkov
ЦП
16
Krasimir Todorov
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Главный тренер
Даниэл Моралес
22
Сержио Падт
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
34
Federico Barrios
ВР
5
Eduardo Kunde
ЦЗ
4
Martin Hristov
ЦЗ
22
Peter Kepov
ЦП
88
Ivan Neshkov
ЦП
16
Krasimir Todorov
ЦФ
7
Jean-Pierre Da Sylva
ЦФ
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
Главный тренер
Даниэл Моралес
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Ботев Враца - Лудогорец
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Ботев Враца
1 : 2
07.11.2026
Локомотив Пл
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив
1 : 1
24.10.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 11 тур
Ботев Враца
0 : 1
10.10.2026
Спартак Варна
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
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