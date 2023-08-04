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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Черно Море - Этыр
Черно Море - Этыр: обзор матча 04 августа 2023
Черно Море
04.08.2023, пятница, 19:00
Болгария. Первая лига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Этыр
69'
Ж. Атанасов
83'
É. Pacheco
48'
K. Stanev
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черно Море - Этыр
Замена
Д. Димов
️️️️
В. Панайотов
86'
ГОЛ! 2:1!
É. Pacheco
83'
80'
Замена
️️️️
И. Будинов
78'
Замена
И. Будинов
️️️️
V. Hristov
77'
Желтая карточка
D. Bakalov
77'
Замена
D. Angelov
️️️️
M. Toshev
77'
Замена
N. Yankov
️️️️
D. Bakalov
Замена
É. Pacheco
️️️️
M. Soula
77'
Желтая карточка
M. Soula
75'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Атанасов
69'
63'
Замена
G. Aleksandrov
️️️️
C. Boukholda
Замена
И. Иса
️️️️
M. Machado Ferreira
62'
Замена
N. Zlatev
️️️️
V. Vasilev
62'
53'
Желтая карточка
K. Stoyanov
48'
ГОЛ! 0:1!
K. Stanev
Пас отдал
C. Boukholda
Замена
А. Илиев
️️️️
А. Фернандес
46'
Желтая карточка
В. Панайотов
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черно Море
21
Иван Дюлгеров
ВР
6
Виктор Попов
ЦЗ
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
3
Живко Атанасов
ЦЗ
19
Александар Василев
ЦП
71
Василь Панайотов
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
22
Mazire Soula
ЦФ
91
Velislav Vasilev
ЦФ
9
Matheus Machado Ferreira
ЦФ
10
Алекс Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Этыр
99
Martin Velichkov
ВР
70
Kolyo Stanev
ЦЗ
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
70
Dimo Bakalov
ЦП
14
Yanko Angelov
ЦП
8
Martin Moran
ЦП
2
Valeri Hristov
ЦП
25
Krum Stoyanov
ЦФ
6
P. Dimov
ЦФ
9
M. Toshev
ЦФ
Черно Море
1
Hristiyan Slavkov
ВР
32
Martin Dichev
ЦЗ
9
Атанас Илиев
ЦП
35
Arlind Dakaj
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
27
Даниэль Димов
ЦП
28
Édgar Pacheco
ЦФ
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
Этыр
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
51
Илкер Будинов
ПЗ
28
Nikolay Yankov
ЦП
10
Denislav Angelov
ЦФ
14
I. Dimitrov
ЦФ
13
Javier Betegon
ЦФ
3-3-4
21
Дюлгеров
6
Попов
4
3
Атанасов
19
Василев
71
Панайотов
21
Альварес
22
10
Фернандес
9
91
2-5-3
99
70
26
17
14
8
2
70
9
6
25
10
Фернандес
9
Илиев
9
Илиев
10
Фернандес
71
Панайотов
27
Димов
27
Димов
71
Панайотов
22
28
28
22
91
39
39
91
9
9
Иса
9
Иса
9
17
4
4
17
2
51
Будинов
51
Будинов
2
70
28
28
70
9
10
10
9
Остались в запасе
Черно Море
Этыр
1
Hristiyan Slavkov
ВР
32
Martin Dichev
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
Главный тренер
Илиан Илиев
77
Martin Nikolov
ЦЗ
14
I. Dimitrov
ЦФ
13
Javier Betegon
ЦФ
Остались в запасе
1
Hristiyan Slavkov
ВР
32
Martin Dichev
ЦЗ
35
Arlind Dakaj
ЦП
17
Martin Milushev
ЦП
Остались в запасе
77
Martin Nikolov
ЦЗ
14
I. Dimitrov
ЦФ
13
Javier Betegon
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Статистика матча Черно Море - Этыр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Черно Море
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
- : -
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 11 тур
Черно Море
0 : 2
11.10.2026
Левски
Этыр
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
3 : 0
25.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 4 тур
Этыр
1 : 1
21.05.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
1 : 1
13.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Берое
2 : 0
29.04.2024
Этыр
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