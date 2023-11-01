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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Этыр - ЦСКА София
Этыр - ЦСКА София: обзор матча 01 ноября 2023
Этыр
01.11.2023, среда, 18:00
Болгария. Первая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА София
49'
M. Carreazo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этыр - ЦСКА София
90'
+12
Замена
B. Moreno
️️️️
М. Эстрада
90'
+8
Замена
M. Koch
️️️️
M. Phaeton
Желтая карточка
L. Knežević
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
M. Phaeton
Замена
И. Будинов
️️️️
K. Stanev
89'
84'
Желтая карточка
Э. Сакич
Замена
L. Knežević
️️️️
K. Stoyanov
81'
Желтая карточка
D. Bakalov
80'
Желтая карточка
Y. Angelov
74'
Замена
D. Bakalov
️️️️
C. Boukholda
71'
60'
Красная карточка
А. Юга
49'
ГОЛ! 0:1!
M. Carreazo
46'
Замена
Т. Хайнц
️️️️
Д. Назон
46'
Замена
Э. Сакич
️️️️
И. Турицов
Замена
N. Yankov
️️️️
P. Dimov
46'
45'
+5
Желтая карточка
М. Эстрада
Желтая карточка
M. Ivanov
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этыр
99
Martin Velichkov
ВР
26
Mariyan Ivanov
ЦЗ
4
Georgi Aleksandrov
ЦЗ
70
Kolyo Stanev
ЦЗ
14
Yanko Angelov
ЦП
11
Georgi Angelov
ЦП
8
Martin Moran
ЦП
17
Chahreddine Boukholda
ЦП
9
M. Toshev
ЦФ
6
P. Dimov
ЦФ
25
Krum Stoyanov
ЦФ
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
21
Marcelino Carreazo
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
10
Matthias Phaeton
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
9
Дюкенс Назон
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Этыр
1
Angel Martinov
ВР
4
Luis Cordova
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
51
Илкер Будинов
ПЗ
2
Valeri Hristov
ЦП
70
Dimo Bakalov
ЦП
10
Lovre Knežević
ЦП
28
Nikolay Yankov
ЦП
14
I. Dimitrov
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
11
Станислав Шопов
АП
7
Brayan Moreno
ЦФ
30
Danilo Asprilla
ЦФ
3-4-3
99
26
4
70
14
8
17
11
25
6
9
3-5-2
1
Бусатто
19
Турицов
44
6
Петров
15
Вион
10
Линдсет
22
Юга
10
21
11
Эстрада
9
Назон
70
51
Будинов
51
Будинов
70
17
70
70
17
25
10
10
25
6
28
28
6
10
2
2
10
19
Турицов
66
Сакич
66
Сакич
19
Турицов
9
Назон
14
Хайнц
14
Хайнц
9
Назон
11
Эстрада
7
7
11
Эстрада
Остались в запасе
Этыр
ЦСКА София
1
Angel Martinov
ВР
4
Luis Cordova
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
2
Valeri Hristov
ЦП
14
I. Dimitrov
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
11
Станислав Шопов
АП
30
Danilo Asprilla
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Остались в запасе
1
Angel Martinov
ВР
4
Luis Cordova
ЦЗ
77
Martin Nikolov
ЦЗ
2
Valeri Hristov
ЦП
14
I. Dimitrov
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
8
Асен Дончев
ПЗ
11
Станислав Шопов
АП
30
Danilo Asprilla
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Статистика матча Этыр - ЦСКА София
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Этыр
Болгария. Первая лига, 5 тур
Хебар
3 : 0
25.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 4 тур
Этыр
1 : 1
21.05.2024
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 3 тур
Пирин
1 : 2
17.05.2024
Этыр
Болгария. Первая лига, 2 тур
Этыр
1 : 1
13.05.2024
Локомотив
Болгария. Первая лига, 1 тур
Берое
2 : 0
29.04.2024
Этыр
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
Дунав
- : -
01.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Информация о матче
Главный судья:
Ivelin Zanev, Bulgaria
Стадион:
Ivaylo Stadium, Veliko Tarnovo
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