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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Фортуна - Санкт-Паули
Фортуна - Санкт-Паули: обзор матча 27 января 2024
Фортуна
27.01.2024, суббота, 22:30
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Санкт-Паули
83'
Х. Цолис
16'
М. Хартель (П)
26'
М. Хартель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Санкт-Паули
89'
Замена
Л. Рицка
️️️️
М. Салиакас
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
Н. Гавори
87'
85'
Замена
К. Бухалфа
️️️️
О. Афолаян
ГОЛ! 1:2!
Х. Цолис
Пас отдал
В. Вермей
83'
80'
Замена
Э. Аменидо
️️️️
Э. Саад
Замена
T. Uchino
️️️️
E. Iyoha
73'
Желтая карточка
J. de Wijs
65'
Замена
C. Daferner
️️️️
И. Йоуханнессон
62'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
Й. Немец
62'
32'
Желтая карточка
Н. Васили
Желтая карточка
Х. Цолис
30'
26'
ГОЛ! 0:2!
М. Хартель
Пас отдал
М. Салиакас
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Хартель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
(К)
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
8
Emmanuel Iyoha
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
9
Венсан Вермей
ЦФ
11
Йона Немец
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Элиас Саад
ЛВ
6
Алеша Кемлейн
ОП
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
10
Марсель Хартель
(К)
АП
6
Хауке Валь
ЦФ
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
8
Klaus Suso
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
2
King Samuel Manu
ЦП
33
Christoph Daferner
ЦФ
Санкт-Паули
30
Саша Бурхерт
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
25
Maurides
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
14
Этьен Аменидо
ЦФ
3-1-3-1-2
33
Кастенмайер
34
Гавори
4
Хоффманн
30
16
Энгельхардт
8
Йоуханнессон
8
22
Танака
17
Цолис
11
Немец
9
Вермей
2-1-2-2-3
22
Васили
2
Салиакас
29
Треу
6
Кемлейн
8
Смит
5
Метс
10
Хартель
11
Саад
19
Эггештайн
21
Афолаян
6
Валь
8
22
22
8
11
Немец
30
Клаус
30
Клаус
11
Немец
34
Гавори
27
Ястржембски
27
Ястржембски
34
Гавори
8
Йоуханнессон
33
33
8
Йоуханнессон
2
Салиакас
21
Рицка
21
Рицка
2
Салиакас
21
Афолаян
11
Бухалфа
11
Бухалфа
21
Афолаян
11
Саад
14
Аменидо
14
Аменидо
11
Саад
Остались в запасе
Фортуна
Санкт-Паули
1
Карол Немчински
ВР
8
Klaus Suso
ЦП
2
King Samuel Manu
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
25
Maurides
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
8
Klaus Suso
ЦП
2
King Samuel Manu
ЦП
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
25
Адам Дзвигала
ЦФ
25
Maurides
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Статистика матча Фортуна - Санкт-Паули
2
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
10
Офсайды
2
0
Количество передач
534
444
Сейвы
5
3
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Франк Вилленборг
(Оснабрюк)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Посещаемость:
52000 из 54600 зрителей (95%)
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