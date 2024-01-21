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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Падерборн - Гройтер Фюрт
Падерборн - Гройтер Фюрт: обзор матча 21 января 2024
Падерборн
21.01.2024, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
33'
А. Зиб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Падерборн - Гройтер Фюрт
90'
Замена
Д. Србени
️️️️
Т. Лемперле
Замена
Р. Ляйпертц
️️️️
K. Klefisch
90'
82'
Замена
D. Pfaffenroth
️️️️
Л. Петков
Пенальти не реализован!
А. Гримальди
79'
75'
Желтая карточка
Б. Хргота
72'
Замена
М. Мейерхофер
️️️️
А. Зиб
Желтая карточка
С. Клаас
69'
Замена
А. Гримальди
️️️️
Ф. Платте
65'
Замена
А. Центер
️️️️
M. Hoffmeier
65'
Замена
С. Конте
️️️️
И. Анса
46'
45'
+2
Желтая карточка
M. Dietz
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Зиб
Пас отдал
Р. Вагнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
17
Лаурин Курда
ЦЗ
26
Визар Муслиу
(К)
ЦЗ
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
23
Рафаэль Обермайр
ЛВ
4
Martin Ens
ЦП
17
Kai Klefisch
ЦП
28
Себастьян Клаас
АП
10
Koen Kostons
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
10
Ильяс Анса
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Гройтер Фюрт
40
Йонас Урбиг
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
66
Maximilian Dietz
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
10
Бранимир Хргота
(К)
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Падерборн
1
Арне Шульц
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
2
Calvin Brackelmann
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
5
Marco Schuster
ЦП
22
Mattes Hansen
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
39
Адриано Гримальди
ЦФ
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
19
Daniel Pfaffenroth
ЦП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
5
Philipp Müller
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
29
E. Prib
ЦФ
3-2-2-3
30
17
Курда
26
Муслиу
33
4
17
23
Обермайр
28
Клаас
10
Анса
36
Платте
10
3-3-1-3
40
Урбиг
2
Аста
4
23
Чалханоглу
66
18
Вагнер
37
Грин
25
Петков
9
Зиб
19
Лемперле
10
Хргота
33
25
Центер
25
Центер
33
17
13
Ляйпертц
13
Ляйпертц
17
10
Анса
31
Конте
31
Конте
10
Анса
36
Платте
39
Гримальди
39
Гримальди
36
Платте
9
Зиб
28
Мейерхофер
28
Мейерхофер
9
Зиб
25
Петков
19
19
25
Петков
19
Лемперле
7
Србени
7
Србени
19
Лемперле
Остались в запасе
Падерборн
Гройтер Фюрт
1
Арне Шульц
ВР
2
Calvin Brackelmann
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
5
Marco Schuster
ЦП
22
Mattes Hansen
ЦП
Главный тренер
Ральф Кеттеман
1
Андреас Линде
ВР
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
5
Philipp Müller
ЦП
29
E. Prib
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
1
Арне Шульц
ВР
2
Calvin Brackelmann
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
5
Marco Schuster
ЦП
22
Mattes Hansen
ЦП
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
5
Philipp Müller
ЦП
29
E. Prib
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Падерборн - Гройтер Фюрт
1
2
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
11
Офсайды
2
1
Количество передач
762
254
Сейвы
1
7
Точность передач %
88
72
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Max Burda, Germany
Стадион:
Home Deluxe Arena, Paderborn
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