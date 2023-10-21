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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Гамбург - Гройтер Фюрт
Гамбург - Гройтер Фюрт: обзор матча 21 октября 2023
Гамбург
21.10.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Гройтер Фюрт
16'
Й. Мефферт
45+4'
Р. Глатцель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гамбург - Гройтер Фюрт
79'
Замена
А. Зиб
️️️️
Б. Хргота
Замена
Р. Кенигсдорффер
️️️️
Ж. Домпе
76'
70'
Пенальти не реализован!
Б. Хргота
67'
Замена
Д. Србени
️️️️
С. Аста
58'
Желтая карточка
Д. Абиама
46'
Замена
Л. Петков
️️️️
Р. Вагнер
46'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
M. Dietz
46'
Замена
М. Мейерхофер
️️️️
У. Хаддади
45'
+10
Желтая карточка
D. Michalski
ГОЛ! 2:0!
Р. Глатцель
Пас отдал
И. Ферай
45'
+4
45'
+3
Желтая карточка
Т. Лемперле
Желтая карточка
Б. Джатта
38'
32'
Желтая карточка
Ж. Иттер
Желтая карточка
М. Хейер
26'
ГОЛ! 1:0!
Й. Мефферт
Пас отдал
Л. Бенеш
16'
Замена
И. Ферай
️️️️
Л. Рейс
15'
Замена
М. Хейер
️️️️
И. ван дер Бремпт
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
15
Людовит Рейс
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Гройтер Фюрт
40
Йонас Урбиг
ВР
4
Damian Michalski
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
66
Maximilian Dietz
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
5
Элайджа Кран
ОП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
40
Ben Schlicke
ЦЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
7
Деннис Србени
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
4-3-1-2
1
Фернандес
28
Мухайм
5
Рамуш
6
Хаджикадунич
20
ван дер Бремпт
15
Рейс
28
Мефферт
8
Бенеш
91
Домпе
19
Глатцель
18
Джатта
4-3-3
40
Урбиг
2
Аста
27
Иттер
4
Хаддади
4
66
18
Вагнер
37
Грин
10
Хргота
18
Абиама
19
Лемперле
20
ван дер Бремпт
5
Хейер
5
Хейер
20
ван дер Бремпт
15
Рейс
10
Ферай
10
Ферай
15
Рейс
91
Домпе
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
91
Домпе
4
Хаддади
28
Мейерхофер
28
Мейерхофер
4
Хаддади
66
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
66
18
Вагнер
25
Петков
25
Петков
18
Вагнер
2
Аста
7
Србени
7
Србени
2
Аста
10
Хргота
9
Зиб
9
Зиб
10
Хргота
Остались в запасе
Гамбург
Гройтер Фюрт
31
Матео Рааб
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
5
Элайджа Кран
ОП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Тим Вальтер
1
Андреас Линде
ВР
40
Ben Schlicke
ЦЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Йомейн Консбрух
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
5
Элайджа Кран
ОП
21
Левин Озтюнали
ПП
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
40
Ben Schlicke
ЦЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Йомейн Консбрух
ЦП
Главный тренер
Тим Вальтер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Гамбург - Гройтер Фюрт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
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