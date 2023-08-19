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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Гамбург - Герта
Гамбург - Герта: обзор матча 19 августа 2023
Гамбург
19.08.2023, суббота, 21:30
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Герта
38'
Б. Джатта
45+4'
Л. Бенеш (П)
82'
Р. Глатцель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гамбург - Герта
Замена
М. Хейер
️️️️
Й. Мефферт
90'
+1
Замена
O. Megeed
️️️️
Р. Глатцель
90'
+1
Замена
А. Немет
️️️️
Б. Джатта
85'
ГОЛ! 3:0!
Р. Глатцель
Пас отдал
Р. Кенигсдорффер
82'
82'
Замена
G. Christensen
️️️️
Ж. Дудзяк
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Ж. Домпе
77'
Замена
Р. Кенигсдорффер
️️️️
Л. Рейс
77'
66'
Замена
С. Превляк
️️️️
Х. Табакович
64'
Желтая карточка
М. Винклер
52'
Замена
М. Винклер
️️️️
П. Дардаи
Желтая карточка
Л. Бенеш
49'
Желтая карточка
Й. Мефферт
46'
46'
Замена
П. Пекарик
️️️️
П. Клеменс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Бенеш
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
Б. Джатта
Пас отдал
Р. Глатцель
38'
17'
Желтая карточка
Ж. Дудзяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
15
Людовит Рейс
ЦП
28
Йонас Мефферт
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
28
Жереми Дудзяк
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
11
Фабиан Резе
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
5
Мориц Хейер
ПЗ
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
5
Элайджа Кран
ОП
39
Omar Megeed
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
5
Стефан Амбросиус
ЦФ
90
Андраш Немет
ЦФ
Герта
13
Robert Kwasigroch
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
31
Veit Stange
ЦП
24
Gustav Christensen
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
10
Мартен Винклер
ЦФ
4-3-1-2
1
Фернандес
28
Мухайм
5
Рамуш
6
Хаджикадунич
20
ван дер Бремпт
15
Рейс
28
Мефферт
8
Бенеш
91
Домпе
19
Глатцель
18
Джатта
3-2-2-3
1
Эрнст
41
Клеменс
31
Дардаи
3
Кенни
37
Ляйстнер
44
Гехтер
5
Рихтер
28
Дудзяк
10
Дардаи
9
Табакович
11
Резе
28
Мефферт
5
Хейер
5
Хейер
28
Мефферт
19
Глатцель
39
39
19
Глатцель
91
Домпе
21
Озтюнали
21
Озтюнали
91
Домпе
15
Рейс
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
15
Рейс
18
Джатта
90
Немет
90
Немет
18
Джатта
41
Клеменс
22
Пекарик
22
Пекарик
41
Клеменс
28
Дудзяк
24
24
28
Дудзяк
9
Табакович
14
Превляк
14
Превляк
9
Табакович
10
Дардаи
10
Винклер
10
Винклер
10
Дардаи
Остались в запасе
Гамбург
Герта
31
Матео Рааб
ВР
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
5
Элайджа Кран
ОП
5
Стефан Амбросиус
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
13
Robert Kwasigroch
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
31
Veit Stange
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
5
Элайджа Кран
ОП
5
Стефан Амбросиус
ЦФ
Остались в запасе
13
Robert Kwasigroch
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
31
Veit Stange
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Гамбург - Герта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
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Герта
1 : 0
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