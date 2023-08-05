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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Санкт-Паули - Фортуна
Санкт-Паули - Фортуна: обзор матча 05 августа 2023
Санкт-Паули
05.08.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Фортуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Паули - Фортуна
Желтая карточка
Д. Синани
90'
88'
Желтая карточка
Н. Гавори
Красная карточка
К. Метс
83'
83'
Замена
Д. Зиберт
️️️️
J. de Wijs
Замена
A. Albers Nielsen
️️️️
О. Афолаян
81'
70'
Замена
Й. Немец
️️️️
E. Iyoha
70'
Замена
В. Вермей
️️️️
Д. Гинчек
Замена
Д. Синани
️️️️
К. Меткалф
70'
Желтая карточка
К. Меткалф
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
24
Конор Меткалф
ОП
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
6
Хауке Валь
ЦФ
11
Элиас Саад
ЦФ
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
8
Emmanuel Iyoha
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
31
Марсель Соботтка
ЦП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Санкт-Паули
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
29
Филипп Треу
ЦЗ
29
Luca Günther
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
32
Афиз Арему
ОП
10
Данель Синани
ЦП
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ЦП
6
Elione Fernandes Neto
ЦП
9
Венсан Вермей
ЦФ
11
Йона Немец
ЦФ
2-1-3-1-3
22
Васили
21
Рицка
2
Салиакас
24
Меткалф
8
Смит
5
Метс
36
Ирвин
10
Хартель
21
Афолаян
11
Саад
6
Валь
4-4-1-1
33
Кастенмайер
4
Хоффманн
30
34
Гавори
25
Циммерманн
30
Клаус
22
Танака
31
Соботтка
8
8
Аппелькамп
10
Гинчек
24
Меткалф
10
Синани
10
Синани
24
Меткалф
21
Афолаян
19
19
21
Афолаян
30
5
Зиберт
5
Зиберт
30
10
Гинчек
9
Вермей
9
Вермей
10
Гинчек
8
11
Немец
11
Немец
8
Остались в запасе
Санкт-Паули
Фортуна
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
29
Филипп Треу
ЦЗ
29
Luca Günther
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
32
Афиз Арему
ОП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ЦП
6
Elione Fernandes Neto
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
29
Филипп Треу
ЦЗ
29
Luca Günther
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
32
Афиз Арему
ОП
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
37
Benjamin Böckle
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ЦП
6
Elione Fernandes Neto
ЦП
Главный тренер
Тимо Шульц
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Санкт-Паули - Фортуна
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
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