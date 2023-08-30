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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Шленск
Погонь - Шленск: обзор матча 30 августа 2023
Погонь
30.08.2023, среда, 19:30
Польша. Экстракласа, 20 тур
0 : 2
Завершен
Шленск
21'
P. Schwarz
85'
P. Samiec-Talar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Шленск
90'
+1
Замена
A. Paluszek
️️️️
P. Szwedzik
85'
ГОЛ! 0:2!
P. Samiec-Talar
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
Л. Захович
80'
80'
Замена
P. Olsen
️️️️
M. Rzuchowski
Желтая карточка
К. Гросицки
77'
Замена
Y. Rostami
️️️️
A. Gorgon
77'
Замена
R. Kurzawa
️️️️
Л. Кутрис
77'
67'
Замена
P. Szwedzik
️️️️
М. Науэль
Замена
A. Przyborek
️️️️
Э. Кулурис
63'
Желтая карточка
J. Gamboa
56'
54'
Желтая карточка
Ł. Bejger
54'
Желтая карточка
P. Pokorný
Замена
L. Borges
️️️️
W. Lisowski
46'
46'
Замена
P. Samiec-Talar
️️️️
М. Жуковски
33'
Желтая карточка
M. Konczkowski
21'
ГОЛ! 0:1!
P. Schwarz
6'
Желтая карточка
М. Жуковски
Желтая карточка
В. Бичахчян
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
5
Алекс Петков
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
22
Michał Rzuchowski
ЦП
15
Martin Konczkowski
ЦФ
10
Эрик Экспозито
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
77
Матиас Науэль
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Погонь
83
Axel Holewinski
ВР
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
29
Yadegar Rostami
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Шленск
1
Каспер Треловски
ВР
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
33
Patrick Olsen
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
18
Karol Borys
ЦП
21
Patryk Szwedzik
ЦФ
6
Szymon Lewkot
ЦФ
4-3-3
81
33
Кутрис
22
Лончар
25
28
Вальквист
11
Гросицки
16
21
Бичахчян
20
90
Захович
9
Кулурис
2-1-5
12
22
Жуковски
5
Петков
22
44
77
3
77
Науэль
17
20
29
29
20
9
Кулурис
28
28
9
Кулурис
33
Кутрис
8
8
33
Кутрис
25
4
4
25
90
Захович
7
7
90
Захович
3
3
22
33
33
22
22
Жуковски
7
7
22
Жуковски
77
Науэль
21
21
77
Науэль
Остались в запасе
Погонь
Шленск
83
Axel Holewinski
ВР
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
1
Каспер Треловски
ВР
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
18
Karol Borys
ЦП
6
Szymon Lewkot
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
83
Axel Holewinski
ВР
18
Stanislaw Wawrzynowicz
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
18
Karol Borys
ЦП
6
Szymon Lewkot
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Погонь - Шленск
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
- : -
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
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