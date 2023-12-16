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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - Ягеллония
Пуща - Ягеллония: обзор матча 16 декабря 2023
Пуща
16.12.2023, суббота, 17:00
Польша. Экстракласа, 19 тур
3 : 3
Завершен
Ягеллония
50'
A. Siemaszko
63'
А. Крачун (П)
83'
А. Крачун (П)
9'
B. Wdowik
17'
Нене
28'
Х. Имас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - Ягеллония
Желтая карточка
M. Cholewiak
89'
Замена
K. Cichoń
️️️️
A. Siemaszko
89'
Желтая карточка
M. Mesanovic
84'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
А. Крачун
83'
82'
Замена
Д. Стойинович
️️️️
Х. Имас
80'
Вторая желтая
Т. Романчук
Замена
M. Mesanovic
️️️️
W. Hajda
70'
70'
Замена
W. Łaski
️️️️
J. Naranjo
70'
Замена
T. Kupisz
️️️️
Д. Марчук
69'
Желтая карточка
Т. Романчук
Желтая карточка
K. Stepien
69'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
А. Крачун
63'
ГОЛ! 1:3!
A. Siemaszko
Пас отдал
M. Cholewiak
50'
Замена
J. Stec
️️️️
J. Bartosz
46'
Замена
M. Cholewiak
️️️️
H. Tomalski
46'
Замена
J. Serafin
️️️️
K. Zapolnik
46'
Желтая карточка
K. Zapolnik
42'
28'
ГОЛ! 0:3!
Х. Имас
Пас отдал
Нене
17'
ГОЛ! 0:2!
Нене
Пас отдал
М. Скшипчак
14'
Желтая карточка
М. Скшипчак
9'
ГОЛ! 0:1!
B. Wdowik
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
48
Oliwier Zych
ВР
17
Jakub Bartosz
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
16
Michał Walski
ЦП
25
Kamil Zapolnik
ЦП
9
Artur Siemaszko
ЦП
70
Wojciech Hajda
(К)
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
Ягеллония
33
Zlatan Alomerović
ВР
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
28
José Naranjo
ЦП
6
Тарас Романчук
ЦП
18
Нене
ЦП
11
Доминик Марчук
ЦП
11
Хесус Имас
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Пуща
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
4
Tomasz Wojcinowicz
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
14
Jakub Serafin
ЦП
19
Jakub Stec
ЦП
44
Kacper Cichoń
ЦП
93
Bartłomiej Poczobut
ЦП
9
M. Mesanovic
ЦФ
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
21
Krzysztof Toporkiewicz
ЦП
38
Damian Wojdakowski
ЦП
77
Wojciech Łaski
ЦП
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
3-2-4-1
48
3
8
5
22
Крачун
17
16
9
70
25
10
3-4-1-2
33
61
Сачек
20
72
Скшипчак
6
Романчук
18
Нене
11
Марчук
28
9
Пулулу
26
Дигес
11
Имас
10
11
11
10
25
14
14
25
17
19
19
17
9
44
44
9
70
9
9
70
11
Имас
3
Стойинович
3
Стойинович
11
Имас
28
77
77
28
11
Марчук
18
18
11
Марчук
Остались в запасе
Пуща
Ягеллония
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
4
Tomasz Wojcinowicz
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
93
Bartłomiej Poczobut
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
21
Krzysztof Toporkiewicz
ЦП
38
Damian Wojdakowski
ЦП
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
4
Tomasz Wojcinowicz
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
93
Bartłomiej Poczobut
ЦП
Остались в запасе
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
21
Krzysztof Toporkiewicz
ЦП
38
Damian Wojdakowski
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Пуща - Ягеллония
4
1
2
Всего ударов по воротам
3
8
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
11
3
Офсайды
0
1
Количество передач
118
260
Сейвы
2
0
Точность передач %
68
85
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Бартош Франковски
(Торунь)
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
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