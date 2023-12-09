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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - Корона
Шленск - Корона: обзор матча 09 декабря 2023
Шленск
09.12.2023, суббота, 22:00
Польша. Экстракласа, 18 тур
0 : 0
Завершен
Корона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Корона
Замена
К. Зохоре
️️️️
М. Жуковски
89'
Замена
P. Szwedzik
️️️️
P. Samiec-Talar
89'
85'
Желтая карточка
M. Remacle
Замена
M. Rzuchowski
️️️️
P. Olsen
83'
81'
Замена
B. Kwiecień
️️️️
D. Błanik
Желтая карточка
P. Olsen
71'
Замена
Б. Индже
️️️️
P. Schwarz
69'
Замена
Y. Matsenko
️️️️
M. Konczkowski
68'
68'
Замена
J. Konstantyn
️️️️
J. Podgórski
56'
Замена
R. Deaconu
️️️️
D. Takac
55'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
A. Dalmau
35'
Желтая карточка
D. Takac
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
5
Алекс Петков
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
33
Patrick Olsen
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
15
Martin Konczkowski
ЦФ
10
Эрик Экспозито
(К)
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Корона
1
Konrad Forenc
ВР
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
44
Доминик Затор
ЦЗ
6
Jacek Podgórski
ЦЗ
18
Yoav Hofmeister
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
5
Marius Briceag
ЦФ
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
17
D. Takac
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Шленск
1
Каспер Треловски
ВР
14
Michal Wróblewski
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
22
Michał Rzuchowski
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
31
Jakub Lutostanski
ЦФ
21
Patryk Szwedzik
ЦФ
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
94
Bartosz Kwiecień
ЦЗ
19
Jakub Konstantyn
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
14
Radosław Turek
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
99
Daniel Bak
ЦФ
2-3-5
12
5
Петков
22
Жуковски
33
7
23
Лукасик
10
Экспозито
44
77
17
15
3-3-4
1
66
44
Затор
6
18
8
7
9
17
4
5
15
33
33
15
17
27
Индже
27
Индже
17
33
22
22
33
22
Жуковски
7
Зохоре
7
Зохоре
22
Жуковски
7
21
21
7
7
94
94
7
6
19
19
6
17
70
70
17
9
9
Шикавка
9
Шикавка
9
Остались в запасе
Шленск
Корона
1
Каспер Треловски
ВР
14
Michal Wróblewski
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
31
Jakub Lutostanski
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
1
Ксавье Деконски
ВР
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
14
Radosław Turek
ЦП
99
Daniel Bak
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
14
Michal Wróblewski
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
31
Jakub Lutostanski
ЦФ
Остались в запасе
1
Ксавье Деконски
ВР
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
14
Radosław Turek
ЦП
99
Daniel Bak
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Шленск - Корона
1
2
Всего ударов по воротам
3
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
5
5
Офсайды
0
1
Количество передач
286
185
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
- : -
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Stefanski, Poland
Стадион:
Вроцлав
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