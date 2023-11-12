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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Ракув
Погонь - Ракув: обзор матча 12 ноября 2023
Погонь
12.11.2023, воскресенье, 17:00
Польша. Экстракласа, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ракув
67'
A. Gorgon
54'
Б. Новак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Ракув
Замена
Л. Захович
️️️️
Э. Кулурис
87'
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
В. Бичахчян
78'
69'
Замена
Б. Ледерман
️️️️
М. Кебула
ГОЛ! 1:1!
A. Gorgon
Пас отдал
К. Гросицки
67'
Замена
J. Gamboa
️️️️
Ф. Ульвестад
62'
56'
Желтая карточка
Г. Берггрен
54'
ГОЛ! 0:1!
Б. Новак
Пас отдал
В. Кочергин
46'
Замена
А. Ковачевич
️️️️
М. Рундич
46'
Замена
Б. Новак
️️️️
Д. Йебоа
46'
Замена
D. Drachal
️️️️
Ж. Карлос
44'
Желтая карточка
С. Плавсич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
23
Benedikt Zech
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Погонь
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
97
Tobiasz Mras
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
27
Бартош Новак
АП
18
Деян Сореску
ПВ
17
Анте Крнак
ЦФ
2-4-4
77
Кожокару
33
Кутрис
28
Вальквист
11
Гросицки
8
21
Бичахчян
6
Ульвестад
23
44
9
Кулурис
20
2-1-4-2-1
1
Ковачевич
25
Раковитан
3
Рундич
5
Берггрен
7
Тудор
95
Плавсич
77
Кебула
10
Кочергин
10
Йебоа
20
Карлос
9
Пясецки
6
Ульвестад
16
16
6
Ульвестад
9
Кулурис
90
Захович
90
Захович
9
Кулурис
21
Бичахчян
7
7
21
Бичахчян
3
Рундич
15
Ковачевич
15
Ковачевич
3
Рундич
20
Карлос
8
8
20
Карлос
77
Кебула
8
Ледерман
8
Ледерман
77
Кебула
10
Йебоа
27
Новак
27
Новак
10
Йебоа
Остались в запасе
Погонь
Ракув
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
99
Антонис Цифцис
ВР
97
Tobiasz Mras
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
17
Анте Крнак
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
81
Bartosz Klebaniuk
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
97
Tobiasz Mras
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
18
Деян Сореску
ПВ
17
Анте Крнак
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Погонь - Ракув
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Florian-Krygier-Stadion, Szczecin
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