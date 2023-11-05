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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Легия
Радомяк - Легия: обзор матча 05 ноября 2023
Радомяк
05.11.2023, воскресенье, 19:30
Польша. Экстракласа, 14 тур
0 : 1
Завершен
Легия
28'
Жозуэ (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Легия
88'
Замена
М. Росолек
️️️️
Жозуэ
Замена
C. Donis
️️️️
M. Kaput
79'
Замена
L.
️️️️
E. Semedo
79'
Замена
D. Jakubik
️️️️
J. Grzesik
79'
74'
Замена
Э. Мучи
️️️️
М. Гуал
Замена
L. Rocha
️️️️
R. Wolski
71'
67'
Желтая карточка
Т. Пекхарт
65'
Замена
Ю. Элитим
️️️️
Ю. Челхака
65'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Б. Крамер
62'
Желтая карточка
Ю. Челхака
Замена
Л. Семеду
️️️️
Ф. Кастаньеда
57'
37'
Желтая карточка
П. Вшолек
Желтая карточка
R. Wolski
34'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Жозуэ
22'
Желтая карточка
С. Капуади
Желтая карточка
Ф. Кастаньеда
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
22
Альберт Посиадала
ВР
75
Майк Сестор
ВР
29
Raphael Rossi
(К)
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
13
Jan Grzesik
ЦП
8
Luizao
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
8
Рафал Августиняк
ОП
99
Бартош Слиш
ЦП
16
Юрген Челхака
ЦП
10
Жозуэ
(К)
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
9
Блаж Крамер
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Радомяк
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
77
Christos Donis
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
22
Юрген Элитим
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
2-4-3
22
Посиадала
29
33
13
28
27
8
9
70
32
Кастаньеда
2-1-2-3-2
25
Тобиаш
55
Енджейчик
3
Капуади
8
Августиняк
99
Слиш
16
Челхака
22
Вшолек
10
Жозуэ
23
Диаш
28
Гуал
9
Крамер
13
14
14
13
28
77
77
28
32
Кастаньеда
7
Семеду
7
Семеду
32
Кастаньеда
27
45
45
27
70
9
9
70
16
Челхака
22
Элитим
22
Элитим
16
Челхака
9
Крамер
17
Пекхарт
17
Пекхарт
9
Крамер
28
Гуал
7
Мучи
7
Мучи
28
Гуал
10
Жозуэ
7
Росолек
7
Росолек
10
Жозуэ
Остались в запасе
Радомяк
Легия
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
87
Габриэль Кобыляк
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
86
Игор Стрзалек
АП
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
86
Игор Стрзалек
АП
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Радомяк - Легия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Lukasz Kuzma, Poland
Стадион:
им. братьев Чахорув
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