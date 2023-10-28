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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Рух - Шленск
Рух - Шленск: обзор матча 28 октября 2023
Рух
28.10.2023, суббота, 21:00
Польша. Экстракласа, 13 тур
2 : 2
Завершен
Шленск
17'
D. Szczepan (П)
80'
D. Szczepan (П)
4'
Ł. Bejger
45+2'
М. Науэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Шленск
90'
+6
Вторая желтая
P. Pokorný
90'
+6
Желтая карточка
М. Жуковски
Замена
P. Szur
️️️️
T. Wójtowicz
90'
+5
89'
Желтая карточка
P. Pokorný
Желтая карточка
J. Letniowski
88'
84'
Замена
Б. Индже
️️️️
М. Науэль
84'
Замена
M. Rzuchowski
️️️️
P. Olsen
80'
Желтая карточка
М. Науэль
ГОЛ с пенальти! 2:2!
D. Szczepan
80'
78'
Желтая карточка
R. Leszczyński
Желтая карточка
D. Szczepan
70'
Замена
J. Letniowski
️️️️
S. Szymanski
70'
69'
Замена
М. Жуковски
️️️️
P. Samiec-Talar
Замена
M. Feliks
️️️️
T. Swędrowski
69'
54'
Желтая карточка
P. Schwarz
48'
Желтая карточка
Ł. Bejger
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
М. Науэль
Пас отдал
P. Olsen
Желтая карточка
M. Sadlok
29'
Желтая карточка
M. Kozak
20'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
D. Szczepan
17'
4'
ГОЛ! 0:1!
Ł. Bejger
Пас отдал
P. Schwarz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
31
Krzysztof Kamiński
ВР
2
Konrad Kasolik
ЦЗ
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
21
Maciej Sadlok
(К)
ЦЗ
26
Kacper Michalski
ЦП
20
Szymon Szymanski
ЦП
28
Tomás Podstawski
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
7
Miłosz Kozak
ЦП
6
Tomasz Swędrowski
ЦП
95
Daniel Szczepan
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
5
Алекс Петков
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
44
Łukasz Bejger
ЦФ
10
Эрик Экспозито
(К)
ЦФ
77
Матиас Науэль
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Рух
82
Jakub Bielecki
ВР
71
Remigiusz Szywacz
ЦЗ
4
Przemysław Szur
ЦЗ
21
B. Baranski
ЦП
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
7
Juliusz Letniowski
ЦФ
19
Michal Feliks
ЦФ
96
Maciej Firlej
ЦФ
Шленск
1
Каспер Треловски
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
27
Бурак Индже
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
22
Michał Rzuchowski
ЦП
18
Karol Borys
ЦП
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
3-5-1-1
31
2
14
21
28
33
7
6
20
26
95
2-2-5
12
5
Петков
33
7
33
10
Экспозито
77
3
17
77
Науэль
33
4
4
33
20
7
7
20
6
19
19
6
7
22
Жуковски
22
Жуковски
7
77
Науэль
27
Индже
27
Индже
77
Науэль
33
22
22
33
Остались в запасе
Рух
Шленск
21
B. Baranski
ЦП
82
Jakub Bielecki
ВР
71
Remigiusz Szywacz
ЦЗ
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
96
Maciej Firlej
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
1
Каспер Треловски
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
18
Karol Borys
ЦП
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
21
B. Baranski
ЦП
82
Jakub Bielecki
ВР
71
Remigiusz Szywacz
ЦЗ
10
Tomasz Foszmańczyk
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
96
Maciej Firlej
ЦФ
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
23
Даниэль Лукасик
ЦП
18
Karol Borys
ЦП
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Скробач
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Рух - Шленск
4
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Рух
Польша. Кубок, 1/2 финала
Рух
0 : 5
02.04.2025
Легия
Польша. Кубок, 1/4 финала
Рух
2 : 0
25.02.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 34 тур
Рух
2 : 0
25.05.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Корона
2 : 0
18.05.2024
Рух
Польша. Экстракласа, 32 тур
Радомяк
0 : 2
13.05.2024
Рух
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
- : -
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Stadion Miejski w Chorzowie, Chorzów
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