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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Радомяк
Заглембе - Радомяк: обзор матча 29 октября 2023
Заглембе
29.10.2023, воскресенье, 14:30
Польша. Экстракласа, 13 тур
2 : 3
Завершен
Радомяк
72'
Д. Дабровски
77'
М. Вдовяк
1'
E. Semedo
15'
P. Henrique
78'
E. Semedo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Радомяк
89'
Желтая карточка
C. Donis
Замена
С. Булеца
️️️️
Д. Дабровски
89'
85'
Замена
L. Rocha
️️️️
P. Henrique
85'
Замена
M. Cichocki
️️️️
L.
80'
Замена
L.
️️️️
E. Semedo
80'
Замена
Л. Семеду
️️️️
Ф. Кастаньеда
78'
ГОЛ! 2:3!
E. Semedo
Пас отдал
C. Donis
ГОЛ! 2:2!
М. Вдовяк
Пас отдал
B. Kopacz
77'
ГОЛ! 1:2!
Д. Дабровски
Пас отдал
К. Чодина
72'
71'
Замена
C. Donis
️️️️
R. Wolski
Замена
D. Kurminowski
️️️️
J. Munoz
71'
Замена
T. Makowski
️️️️
М. Полетанович
71'
Желтая карточка
М. Полетанович
68'
Замена
M. Mróz
️️️️
Т. Пенько
55'
Желтая карточка
B. Kłudka
51'
Замена
B. Kłudka
️️️️
M. Grzybek
46'
36'
Желтая карточка
M. Kaput
24'
Желтая карточка
М. Сестор
15'
ГОЛ! 0:2!
P. Henrique
1'
ГОЛ! 0:1!
E. Semedo
Пас отдал
P. Henrique
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
1
Сократис Диудис
ВР
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
2
Bartosz Kopacz
(К)
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
8
Дамьян Дабровски
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
9
J. Munoz
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Радомяк
12
Кшиштоф Баковски
ВР
75
Майк Сестор
ВР
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
29
Raphael Rossi
(К)
ЦЗ
13
Jan Grzesik
ЦП
8
Luizao
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
39
Дамьян Богар
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
3
Луиш Мата
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
77
Christos Donis
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
9
Leândro
ЦФ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
3-4-1-2
1
Диудис
13
2
5
8
Дабровски
11
Чодина
21
Пенько
4
Полетанович
7
Вдовяк
9
2
2-4-3
12
Баковски
33
29
8
28
27
13
9
32
Кастаньеда
70
13
2
2
13
4
Полетанович
6
6
4
Полетанович
21
Пенько
7
7
21
Пенько
8
Дабровски
10
Булеца
10
Булеца
8
Дабровски
9
91
91
9
8
16
16
8
27
77
77
27
32
Кастаньеда
7
Семеду
7
Семеду
32
Кастаньеда
70
9
9
70
9
45
45
9
Остались в запасе
Заглембе
Радомяк
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
39
Дамьян Богар
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
44
Wiktor Koptas
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
39
Дамьян Богар
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Заглембе - Радомяк
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
1 : 0
18.10.2026
Ягеллония
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Szczerbowicz, Poland
Стадион:
KGHM Zagłębie Arena, Lubin
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