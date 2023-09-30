Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Варта - Шленск
Варта - Шленск: обзор матча 30 сентября 2023
Варта
30.09.2023, суббота, 21:00
Польша. Экстракласа, 10 тур
0 : 1
Завершен
Шленск
18'
Б. Индже
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Варта - Шленск
90'
+3
Замена
P. Samiec-Talar
️️️️
М. Науэль
Пенальти не реализован!
К. Шмит
87'
Замена
Б. Цыру
️️️️
С. Савич
78'
Замена
W. Kaminski
️️️️
Я. Бартковски
78'
Замена
О. Крзызак
️️️️
D. Stavropoulos
78'
76'
Замена
A. Paluszek
️️️️
P. Schwarz
76'
Замена
M. Rzuchowski
️️️️
P. Olsen
Замена
T. Prikryl
️️️️
K. Matuszewski
70'
Замена
M. Żurawski
️️️️
М. Луиш
70'
62'
Замена
М. Жуковски
️️️️
Б. Индже
Желтая карточка
D. Szymonowicz
54'
Желтая карточка
Я. Бартковски
42'
Желтая карточка
W. Pleśnierowicz
38'
Желтая карточка
D. Stavropoulos
33'
18'
ГОЛ! 0:1!
Б. Индже
Пас отдал
P. Olsen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Варта
1
Jedrzej Grobelny
ВР
4
Dimitrios Stavropoulos
ЦЗ
44
Dawid Szymonowicz
ЦЗ
34
Wiktor Pleśnierowicz
ЦЗ
21
Mateusz Kupczak
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
2
Якуб Бартковски
ПЗ
90
Мигель Луиш
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
5
Алекс Петков
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
77
Матиас Науэль
ЦФ
15
Martin Konczkowski
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
10
Эрик Экспозито
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Варта
1
Adrian Lis
ВР
31
Оскар Крзызак
ЦЗ
15
Богдан Цыру
ЦЗ
8
Ниило Мяенпя
ОП
47
Tomas Prikryl
ЦП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
97
Wiktor Kaminski
ЦФ
28
Filip Borowski
ЦФ
6
Maciej Żurawski
ЦФ
Шленск
1
Каспер Треловски
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
22
Michał Rzuchowski
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
18
Karol Borys
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
3-2-1-3
1
34
21
11
44
2
Бартковски
90
Луиш
77
Савич
7
Шмит
29
Визингер
2-2-5
12
5
Петков
33
27
Индже
33
15
10
Экспозито
17
3
44
4
31
Крзызак
31
Крзызак
4
77
Савич
15
Цыру
15
Цыру
77
Савич
11
47
47
11
2
Бартковски
97
97
2
Бартковски
90
Луиш
6
6
90
Луиш
17
3
3
17
27
Индже
22
Жуковски
22
Жуковски
27
Индже
33
22
22
33
77
Науэль
7
7
77
Науэль
Остались в запасе
Варта
Шленск
1
Adrian Lis
ВР
8
Ниило Мяенпя
ОП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
28
Filip Borowski
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
1
Каспер Треловски
ВР
18
Karol Borys
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
1
Adrian Lis
ВР
8
Ниило Мяенпя
ОП
25
Jakub Paszkowski
ЦП
28
Filip Borowski
ЦФ
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
18
Karol Borys
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
Главный тренер
Давид Шульчек
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Варта - Шленск
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Варта
Польша. Экстракласа, 34 тур
Ягеллония
3 : 0
25.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 33 тур
Варта
0 : 1
19.05.2024
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
1 : 0
12.05.2024
Варта
Польша. Экстракласа, 31 тур
Варта
2 : 1
05.05.2024
Видзев
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пяст
2 : 0
26.04.2024
Варта
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
- : -
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
Новости команд
Все
Варта
Шленск
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
2023.08.01 17:59
3
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
2023.08.01 11:58
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
2022.04.23 15:15
Руденко: «Почти договорились с польской «Вартой», но слава богу, что не до конца»
2022.04.23 15:15
Польская «Варта» намерена арендовать форварда «Спартака-2» Руденко
2022.01.18 14:49
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
2023.08.01 17:59
3
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
2023.08.01 11:58
Агент Маньяков: «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт»
2020.06.26 14:43
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+