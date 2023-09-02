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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Пяст
Радомяк - Пяст: обзор матча 02 сентября 2023
Радомяк
02.09.2023, суббота, 16:00
Польша. Экстракласа, 7 тур
1 : 1
Завершен
Пяст
54'
P. Henrique
73'
M. Chrapek (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Пяст
Замена
М. Сестор
️️️️
Л. Семеду
85'
Замена
E. Semedo
️️️️
P. Henrique
85'
82'
Желтая карточка
M. Chrapek
80'
Замена
A. Katranis
️️️️
Я. Голубек
80'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
S. Krykun
Замена
L. Rocha
️️️️
Ф. Кастаньеда
80'
Желтая карточка
C. Donis
74'
73'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
M. Chrapek
Желтая карточка
M. Cichocki
72'
Замена
L. Machado
️️️️
R. Wolski
65'
ГОЛ! 1:0!
P. Henrique
Пас отдал
D. Abramowicz
54'
Желтая карточка
R. Wolski
43'
Желтая карточка
R. Rossi
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
22
Альберт Посиадала
ВР
29
Raphael Rossi
ЦЗ
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
33
Dawid Abramowicz
ЦЗ
13
Jan Grzesik
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
8
Luizao
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
9
Pedro Henrique
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
44
Sergiy Krykun
ЦП
14
Якуб Голубек
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
19
Майкл Амейо
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Радомяк
12
Кшиштоф Баковски
ВР
75
Майк Сестор
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
20
L. Machado
ЦФ
9
Leândro
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
24
Tom Hateley
ЦП
29
Marcel Bykowski
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
3-4-1-2
22
Посиадала
29
16
33
13
8
27
77
7
Семеду
9
32
Кастаньеда
2-5-3
26
Плах
11
Пырка
2
44
20
19
Амейо
6
14
Голубек
4
16
7
Феликс
7
Семеду
75
Сестор
75
Сестор
7
Семеду
32
Кастаньеда
45
45
32
Кастаньеда
27
20
20
27
9
70
70
9
14
Голубек
98
98
14
Голубек
44
92
Кадзиор
92
Кадзиор
44
Остались в запасе
Радомяк
Пяст
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
9
Leândro
ЦФ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
33
Karol Szymański
ВР
17
Filip Karbowy
ЦП
24
Tom Hateley
ЦП
29
Marcel Bykowski
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
12
Кшиштоф Баковски
ВР
28
Элдер Са
ЛЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
9
Leândro
ЦФ
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
17
Filip Karbowy
ЦП
24
Tom Hateley
ЦП
29
Marcel Bykowski
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
27
Gabriel Kirejczyk
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Радомяк - Пяст
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
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Радомяк
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В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
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2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
В Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
2018.01.30 06:54
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