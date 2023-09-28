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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Ракув
Лех - Ракув: обзор матча 28 сентября 2023
Лех
28.09.2023, четверг, 21:00
Польша. Экстракласа, 6 тур
4 : 1
Завершен
Ракув
6'
М. Гургуль
25'
Ф. Мархвиньски
72'
К. Вельде
90+3'
А. Ба Луа
2'
Д. Сореску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Ракув
ГОЛ! 4:1!
А. Ба Луа
90'
+3
88'
Желтая карточка
А. Ковачевич
Замена
А. Собич
️️️️
Ф. Мархвиньски
81'
Замена
А. Ба Луа
️️️️
К. Вельде
81'
75'
Замена
В. Кочергин
️️️️
Г. Берггрен
ГОЛ! 3:1!
К. Вельде
Пас отдал
Й. Карлстрем
72'
68'
Замена
С. Плавсич
️️️️
D. Drachal
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
А. Соуза
68'
60'
Замена
Ф. Пясецки
️️️️
Л. Зволински
60'
Замена
С. Киттель
️️️️
Д. Йебоа
Желтая карточка
Й. Карлстрем
56'
56'
Желтая карточка
Б. Ледерман
46'
Замена
Б. Раковитан
️️️️
Я. Папаниколау
Замена
А. Милич
️️️️
Ф. Дагерстол
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Ф. Мархвиньски
Пас отдал
К. Вельде
25'
ГОЛ! 1:1!
М. Гургуль
6'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сореску
Пас отдал
D. Drachal
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
5
Густав Берггрен
ОП
77
Марцин Кебула
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
18
Деян Сореску
ПВ
99
Лукаш Зволински
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
53
Aleksander Nadolski
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
54
Filip Wilak
ЦФ
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
27
Бартош Новак
АП
17
Анте Крнак
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
3-3-2-2
41
Мрозек
30
Червински
16
Блажич
15
Гургуль
25
Дагерстол
8
Карлстрем
2
Перейра
22
Муравски
10
Мархвиньски
99
Вельде
77
Соуза
2-1-4-2-1
1
Ковачевич
15
Ковачевич
3
Рундич
5
Берггрен
5
Папаниколау
8
Ледерман
8
77
Кебула
18
Сореску
10
Йебоа
99
Зволински
25
Дагерстол
16
Милич
16
Милич
25
Дагерстол
99
Вельде
50
Ба Луа
50
Ба Луа
99
Вельде
10
Мархвиньски
9
Собич
9
Собич
10
Мархвиньски
77
Соуза
18
Шимчак
18
Шимчак
77
Соуза
5
Папаниколау
25
Раковитан
25
Раковитан
5
Папаниколау
8
95
Плавсич
95
Плавсич
8
5
Берггрен
10
Кочергин
10
Кочергин
5
Берггрен
10
Йебоа
8
Киттель
8
Киттель
10
Йебоа
99
Зволински
9
Пясецки
9
Пясецки
99
Зволински
Остались в запасе
Лех
Ракув
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
53
Aleksander Nadolski
ЦП
54
Filip Wilak
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
99
Антонис Цифцис
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
27
Бартош Новак
АП
17
Анте Крнак
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
53
Aleksander Nadolski
ЦП
54
Filip Wilak
ЦФ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
27
Бартош Новак
АП
17
Анте Крнак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Лех - Ракув
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
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