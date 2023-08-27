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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Гурник
Ягеллония - Гурник: обзор матча 27 августа 2023
Ягеллония
27.08.2023, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 6 тур
4 : 1
Завершен
Гурник
7'
J. Naranjo
17'
Х. Имас
45'
B. Wdowik
64'
Д. Марчук
39'
С. Муселик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Гурник
Замена
Д. Стойинович
️️️️
M. Matysik
84'
80'
Желтая карточка
Э. Янжа
76'
Замена
M. Chmarek
️️️️
С. Муселик
Замена
T. Kupisz
️️️️
Д. Марчук
73'
71'
Замена
Э. Янжа
️️️️
A. Kapralik
Замена
А. Пулулу
️️️️
J. Naranjo
68'
Замена
J. Lewicki
️️️️
Т. Романчук
68'
ГОЛ! 4:1!
Д. Марчук
Пас отдал
J. Kubicki
64'
46'
Замена
К. Триантафиллопулос
️️️️
K. Szczesniak
46'
Замена
M. Siplak
️️️️
P. Olkowski
46'
Замена
Ш. Чиж
️️️️
L. Podolski
ГОЛ! 3:1!
B. Wdowik
45'
43'
Красная карточка
K. Lukoszek
Желтая карточка
B. Wdowik
42'
39'
ГОЛ! 2:1!
С. Муселик
Желтая карточка
Т. Романчук
33'
ГОЛ! 2:0!
Х. Имас
Пас отдал
J. Naranjo
17'
ГОЛ! 1:0!
J. Naranjo
Пас отдал
Нене
7'
5'
Желтая карточка
D. Yokota
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
33
Zlatan Alomerović
ВР
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
28
José Naranjo
ЦП
6
Тарас Романчук
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Доминик Марчук
ЦП
18
Нене
ЦП
11
Хесус Имас
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Гурник
31
Daniel Bielica
ВР
26
Рафал Яницки
ЦЗ
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
26
Damian Rasak
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
70
Себастьян Муселик
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
17
Daisuke Yokota
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
77
Wojciech Łaski
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
Гурник
96
Robert Dadok
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
20
Mateusz Chmarek
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
3-5-2
33
17
20
61
Сачек
6
Романчук
14
11
Марчук
18
Нене
28
26
Дигес
11
Имас
3-1-3-3
31
26
Яницки
3
16
2
Секулич
17
26
10
17
20
70
Муселик
6
Романчук
36
36
6
Романчук
17
3
Стойинович
3
Стойинович
17
28
9
Пулулу
9
Пулулу
28
11
Марчук
18
18
11
Марчук
20
13
Янжа
13
Янжа
20
70
Муселик
20
20
70
Муселик
10
55
Чиж
55
Чиж
10
3
13
Триантафиллопулос
13
Триантафиллопулос
3
16
18
18
16
Остались в запасе
Ягеллония
Гурник
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
77
Wojciech Łaski
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
96
Robert Dadok
ЦЗ
11
Лоуренс Эннали
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
77
Wojciech Łaski
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
Остались в запасе
96
Robert Dadok
ЦЗ
11
Лоуренс Эннали
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Ягеллония - Гурник
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
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