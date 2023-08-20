Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - Лех
Шленск - Лех: обзор матча 20 августа 2023
Шленск
20.08.2023, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 5 тур
3 : 1
Завершен
Лех
37'
Э. Экспозито
73'
Э. Экспозито
90+2'
P. Szwedzik
51'
К. Вельде (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Лех
90'
+7
Желтая карточка
Й. Карлстрем
ГОЛ! 3:1!
P. Szwedzik
Пас отдал
Э. Экспозито
90'
+2
Замена
Y. Matsenko
️️️️
P. Janasik
89'
Замена
P. Szwedzik
️️️️
М. Жуковски
87'
76'
Замена
А. Собич
️️️️
К. Вельде
76'
Замена
Й. Карлстрем
️️️️
Н. Квеквескири
75'
Желтая карточка
Ф. Дагерстол
ГОЛ! 2:1!
Э. Экспозито
Пас отдал
Д. Ястржембски
73'
63'
Замена
М. Ишак
️️️️
Ф. Шимчак
63'
Замена
Д. Хотич
️️️️
А. Ба Луа
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
P. Olsen
62'
Замена
M. Rzuchowski
️️️️
М. Науэль
62'
51'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Вельде
Желтая карточка
М. Жуковски
50'
Желтая карточка
M. Konczkowski
46'
46'
Замена
Ф. Дагерстол
️️️️
М. Блажич
Замена
A. Paluszek
️️️️
P. Pokorný
46'
ГОЛ! 1:0!
Э. Экспозито
Пас отдал
P. Janasik
37'
16'
Желтая карточка
Ф. Шимчак
Желтая карточка
P. Pokorný
14'
11'
Желтая карточка
А. Червински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
5
Алекс Петков
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
33
Patrick Olsen
ЦП
44
Łukasz Bejger
ЦФ
10
Эрик Экспозито
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
77
Матиас Науэль
ЦФ
15
Martin Konczkowski
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
5
Элиас Андерссон
ЦП
30
Ника Квеквескири
ЦП
10
Филип Мархвиньски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
18
Филип Шимчак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Шленск
1
Каспер Треловски
ВР
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
22
Michał Rzuchowski
ЦП
25
Marcel Zylla
ЦП
18
Karol Borys
ЦП
21
Patryk Szwedzik
ЦФ
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
15
Михал Гургуль
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
10
Дино Хотич
ЦП
9
Микаэль Ишак
ЦФ
54
Filip Wilak
ЦФ
9
Артур Собич
ЦФ
2-1-5
12
5
Петков
22
Жуковски
33
3
77
15
77
Науэль
17
3-3-3-1
41
Мрозек
16
Милич
16
Блажич
30
Червински
5
Андерссон
30
Квеквескири
10
Мархвиньски
50
Ба Луа
77
Соуза
99
Вельде
18
Шимчак
77
33
33
77
3
3
3
3
77
Науэль
22
22
77
Науэль
33
27
Ястржембски
27
Ястржембски
33
22
Жуковски
21
21
22
Жуковски
16
Блажич
25
Дагерстол
25
Дагерстол
16
Блажич
30
Квеквескири
8
Карлстрем
8
Карлстрем
30
Квеквескири
50
Ба Луа
10
Хотич
10
Хотич
50
Ба Луа
18
Шимчак
9
Ишак
9
Ишак
18
Шимчак
99
Вельде
9
Собич
9
Собич
99
Вельде
Остались в запасе
Шленск
Лех
1
Каспер Треловски
ВР
25
Marcel Zylla
ЦП
18
Karol Borys
ЦП
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
1
Филип Беднарек
ВР
15
Михал Гургуль
ЦЗ
54
Filip Wilak
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
25
Marcel Zylla
ЦП
18
Karol Borys
ЦП
35
Cameron Borthwick-Jackson
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
15
Михал Гургуль
ЦЗ
54
Filip Wilak
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Шленск - Лех
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
- : -
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Новости команд
Все
Шленск
Лех
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лех» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
2023.08.01 17:59
3
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
2023.08.01 11:58
Агент Маньяков: «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт»
2020.06.26 14:43
2
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лех» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+