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Оденсе
Рандерс
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
12 июня 2023, 21:21
1
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
1 сентября 2022, 00:45
1
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
17 марта 2022, 22:50
1
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
24 февраля 2022, 22:55
1
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
18 февраля 2022, 01:13
2
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
12 июня 2023, 21:21
1
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
1 сентября 2022, 00:45
1
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2 декабря 2021, 16:59
2
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
3 февраля 2020, 16:49
7
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
3 февраля 2020, 13:55
1
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
17 марта 2022, 22:50
1
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
24 февраля 2022, 22:55
1
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
18 февраля 2022, 01:13
2
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
12 февраля 2022, 19:18
1
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
13 декабря 2021, 16:23
2
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Последние матчи
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Оденсе
Рандерс
Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
1 : 2
16.02.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 18 тур
Видовре
1 : 3
18.02.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 19 тур
Рандерс
1 : 0
23.02.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 19 тур
Оденсе
0 : 3
25.02.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 20 тур
Виборг
3 : 0
03.03.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 20 тур
Орхус
1 : 1
03.03.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 19 тур
Оденсе
0 : 3
25.02.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
1 : 2
16.02.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 20 тур
Виборг
3 : 0
03.03.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 19 тур
Рандерс
1 : 0
23.02.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 18 тур
Видовре
1 : 3
18.02.2024
Рандерс

Оденсе - Рандерс - 23 июля 2023

Оденсе
23.07.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 1 тур
2 : 2
Матч завершен
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Статистика матча Оденсе - Рандерс
Дания. Суперлига
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Дания. Суперлига, 21 тур
Видовре
- : -
08.03.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
- : -
10.03.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 21 тур
Вайле
- : -
10.03.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 21 тур
Копенгаген
- : -
10.03.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Виборг
- : -
10.03.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Видовре
- : -
08.03.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 21 тур
Силькеборг
- : -
10.03.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 21 тур
Вайле
- : -
10.03.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 21 тур
Копенгаген
- : -
10.03.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 21 тур
Виборг
- : -
10.03.2024
Брондбю
Россия
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