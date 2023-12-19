Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
⚡️ Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Участник плей-офф ЛЧ узнал Сафонова на Сейшелах и сделал с ним фото
8 бывших футболистов РПЛ вышли в плей-офф Лиги чемпионов
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
Календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
⚡️ Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Участник плей-офф ЛЧ узнал Сафонова на Сейшелах и сделал с ним фото
8 бывших футболистов РПЛ вышли в плей-офф Лиги чемпионов