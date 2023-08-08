«Лацио» купил датского вингера за 12 миллионов

«Краснодар» заинтересован в экс-защитнике «Ростова»

Лига Европы. «Севилья» проиграла ПСВ, но прошла дальше; «Спортинг» уничтожил «Мидтьюлланд»

Агент Гиговича объяснил, почему швед не вернется в «Ростов»