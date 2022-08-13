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«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
11 февраля 2022, 17:51
7
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2 февраля 2022, 18:40
2
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
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1
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26 ноября 2021, 01:14
8
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
2
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
11 февраля 2022, 17:51
7
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
9 декабря 2021, 23:24
1
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
26 ноября 2021, 01:14
8
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты
4 ноября 2021, 22:58
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Виборг - Брондбю - 10 марта 2024

Виборг
10.03.2024, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 21 тур
- : -
Не начался
Брондбю
Матч
Личные встречи
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Комментарии
Статистика матча Виборг - Брондбю
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
- : -
16.02.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 18 тур
Видовре
- : -
18.02.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 18 тур
Нордшелланд
- : -
18.02.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
- : -
18.02.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
- : -
18.02.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 18 тур
Виборг
- : -
16.02.2024
Оденсе
Дания. Суперлига, 18 тур
Видовре
- : -
18.02.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 18 тур
Нордшелланд
- : -
18.02.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
- : -
18.02.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
- : -
18.02.2024
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